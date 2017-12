Cimitirele: “O propunere pentru viitorul nostru, al tuturor”

La înfiinţarea unui cimitir, proprietarul este obligat să asigure, printre altele, sală de ceremonii funerare, spaţiu tehnic cu temperatură de maximum 15 grade Celsius, împrejmuirea cimitirului pentru a opri accesul animalelor şi să pună la dispoziţie toalete! Aceasta este iniţiativa legislativă privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, adoptată cu amendamente de senatori, sub egida \"O propunere care priveşte viitorul nostru, al tuturor\". \"Ne-am asigurat locurile. Un loc va fi sigur pentru noi\", a spus preşedintele de şedinţă, senatorul PNL Teodor Melescanu. La rândul său, senatorul UDMR Gyorgy Frunda le-a mulţumit colegilor săi în numele iniţiatorilor, adăugând că, \"de când s-a inventat moartea, nici viaţa nu mai este sigură\". Potrivit iniţiativei legislative, oricine are dreptul la înmormântare decentă şi la aducerea ultimului omagiu la locul de veci al decedatului, legea stipulând că, la alegerea locului de veci şi organizarea serviciilor funerare, cei în drept şi prestatorii serviciilor funerare sunt obligaţi să colaboreze şi să ţină cont de voinţa exprimată pe timpul vieţii de către defunct. În textul actului normativ se mai arată că exhumarea cadavrelor se poate face după minimum un an de la data înhumării şi numai în perioada 1 noiembrie-31 martie, iar desfiinţarea şi schimbarea destinaţiei unui cimitir se face numai după 30 de ani de la ultima înhumare şi după strămutarea osemintelor. O altă prevedere adoptată de senatori stipulează că transportul persoanelor decedate în vederea înhumării în aceeaşi sau în altă localitate se va face în sicrie cu capac, cu autovehicule special amenajate acestui scop care respectă prevederile normelor sanitare şi antiepidemice. Iniţiativa mai interzice orice formă de publicitate pentru firmele prestatoare de servicii funerare în incinta instituţiilor de sănătate. La biroul de întocmire a formalităţilor pentru persoanele decedate în instituţia respectivă se poate afişa lista alfabetică a firmelor furnizoare de servicii funerare.