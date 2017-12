Cimitirul Musulman din Constanța, invadat de buruieni și nepăsare

Cimitirul Musulman din Constanța (zona Inel II) se află într-o stare deplorabilă. Invadat de bălării, pare un loc sălbatic, dat uitării. Pietrele funerare care amintesc de cei care au trăit odată pe meleagurile Dobrogei abia se mai văd de buruienile care depășesc în anumite locuri chiar și doi metri. În felul acesta este pusă în pericol chiar și siguranța oamenilor, care riscă să fie mușcați de șerpii care își fac cuib în buruieni. Oamenii sunt revoltați de faptul că cimitirul este lăsat în paragină, spun ei, de instituția care ar trebui să îl administreze, Muftiatul Cultului Musulman din România. ”Cimitirul a arătat rău dintotdeauna, e plin de buruieni, este sub orice critică din cauza nepăsării. Am fost la sediul Muftiatului, în audiență, iar muftiul a spus că se va face curat, însă nu sunt fonduri. Se amână de pe o zi pe alta”, a spus, pentru ”Telegraf”, un musulman din Constanța. Muftiul Iusuf Muurat recunoaște că locul în care sunt îngropați morții se află într-o stare avansată de degradare, însă spune că de vină sunt și enoriașii, care nu se preocupă de îngrijirea mormintelor celor dragi trecuți în neființă. Într-adevăr, în cimitir nu vezi măcar o floare sau o lumânare aprinsă. ”Majoritatea fac curat o dată pe an, cu ocazia zilei Hîdîrlez (6 mai - zi în care turcii și tătarii din Dobrogea merg la cimitir pentru pomenirea morților - n.r.). Ar fi de datoria fiecăruia dintre noi să mergem și să ne amintim de cei care ne-au fost dragi pe această lume nu o dată pe an, ci periodic, cel puțin o dată la două luni”, a spus, pentru ”Telegraf”, muftiul.

10% DIN MUSULMANI PLĂTESC TAXA

Mai mult, mai bine de 90% dintre oameni nu binevoiesc să plătească taxa pentru întreţinerea cimitirului, aleilor, împrejmuirilor, instalaţiilor, precum şi pentru curăţenie şi evacuarea gunoiului, a cărei valoare nu a mai fost modificată de 10 ani. ”Taxa e aceeași din 2006. E 20 de lei pe an pe mormânt, e afișată la avizierul cimitirului, iar atunci când oamenii o achită, li se eliberează o chitanță. Am făcut apel la oameni prin imami, am încercat la slujbe să le aducem aminte, dar degeaba”, spune Iusuf Muurat. Potrivit lui, de îngrijirea cimitirului se ocupă un singur om, în condițiile în care suprafața totală este de aproximativ 3,5 hectare, iar numărul locurilor de veci este de peste 5.000. ”Noi am încercat să facem curățenie în limita posibilităților, dar, dacă nu avem fonduri, cum să plătim mai mulți îngrijitori? Muftiatul trăiește din sponsorizări. Ne-am făcut un calcul și ar trebui să mai angajăm încă trei persoane. Mai sunt și peste 400 de locuri de veci lăsate în paragină care nu sunt ocupate. Pentru ele, taxa este de 120 - 150 de lei. Nici acelea nu sunt plătite”, a explicat reprezentantul cultului musulman.

NU AU VRUT SĂ LE FIE STRICATE FLORILE

Conform lui, după curățenia generală de pe 6 mai, reprezentanții Muftiatului au găsit o soluție pentru a scăpa de buruieni pentru mult timp, însă tot enoriașii au fost cei care s-au opus. ”Am vrut să erbicidăm, o persoană a fost de acord să ne sponsorizeze. Am vorbit cu un specialist agronom, care a spus că dacă vom folosi acea soluție nu vor mai apărea buruieni. Atunci au venit peste mine vreo 3 persoane să facă scandal, au spus că au flori care vor fi distruse în urma operațiunii. Eu vă spun că 10 - 15 persoane au flori, restul nu”, a precizat Muurat. Muftiul a făcut apel la enoriași și prin intermediul cotidianului ”Telegraf” să vină mai des să îngrijească mormintele, dar și să plătească taxa. În caz contrar, el vrea să schimbe tactica. ”Vrem să facem o propunere către Primăria Municipiului Constanța ca, atunci când cetățenii își plătesc taxele pentru bunurile pe care le dețin, să li se oprească și taxa de cimitir, iar cei de la serviciul de curățenie să îngrijească cimitirul, contra sumelor încasate de la contribuabilii de etnie turco-tătară de religie musulmană”, a subliniat el.