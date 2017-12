Cimitirul turcesc, igienizat după 30 de ani de uitare!

18:41:17 / 12 Mai 2014

Cimiturul musulman a devenit patria hotilor de flori si a mormintelor facute abuziv pe aleea principalap

Curatenie??? Este o mizerie de neinchipuit. Este dureros sa mergi in acest cimitir pt a-ti alina dorul de cei dragi si sa vezi cum banalele flori pe care le-ai plantat cu drag, cum au fost smulse din pamant. Se fura ca in codrul salbatic. In loc de paznici sau ingrijitori, stau niste boschetari imputiti. Rusine celor care spun ca au grija de cimitir.