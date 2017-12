Cinci ani consecutivi pe pierdere pentru Poştă

Pentru a cincea oară la rând, Poşta Română încheie anul cu pierderi. În 2013, Poşta a înregistrat, în activitatea de exploatare, o pierdere de 27,62 milioane de lei, de peste nouă ori mai mare decât nivelul prognozat în bugetul de venituri şi cheltuieli al companiei, în care era estimat un rezultat negativ de 2,99 milioane de lei. Anul trecut, potrivit datelor preliminare ale companiei, Poşta Română a consemnat venituri din exploatare de 1,166 miliarde de lei şi cheltuieli din exploatare de 1,193 miliarde de lei. Prin HG 253/2013, Guverul a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorului poştal pentru anul trecut. Potrivit documentului, veniturile din exploatare ale companiei au fost estimate la 1,231 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile de exploatare ar fi trebuit să atingă 1,234 miliarde de lei. De asemenea, veniturile totale ale Poştei urmau să ajungă la 1,256 miliarde de lei, iar cheltuilelile totale - la acelaşi nivel. Practic, compania ar fi trebuit să încheie anul 2013 cu un rezultat brut egal cu zero, după ce în perioada 2009-2012 a acumulat pierderi de 532,9 milioane de lei, deşi în fiecare an bugetul a fost construit pe profit. Ultimul an în care compania a obţinut profit a fost 2008, când rezultatul brut a fost pozitiv, dar de zece ori mai redus decât estimarea din buget.