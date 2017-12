Cinci ani de Twitter

Site-ul de socializare Twitter, o platformă pe care utilizatorii schimbă între ei mesaje scurte, sărbătoreşte cinci ani de existenţă, în această săptămână, cu ambiţia declarată de a-şi continua evoluţia ascendentă şi de a revoluţiona felul în care este folosit internetul. Jack Dorsey, preşedintele consiliului de administraţie al acestei companii californiene, a povestit, duminică, pe Twitter, felul în care s-a născut această societate: ”În urmă cu cinci ani am început programarea (munca de codare informatică) pentru Twitter. Opt zile mai târziu, primul tweet (mesaj) era expediat”. ”Sunt pe cale să-mi instalez twitter”, anunţa Jack Dorsey, pe 21 martie 2006. Jack Dorsey a avut ideea de a lansa acest serviciu de expediere de mesaje de maximum 140 de caractere, conceput la început pentru telefoanele mobile, în timp ce lucra pentru o companie de podcasting, Odeo, împreună cu ceilalţi doi co-fondatori ai Twitter, Biz Stone şi Evan Williams. De atunci, Twitter (piuit în limba română) nu a încetat să crească, ajungând în prezent la peste 200 de milioane de utilizatori, mult mai puţin decât Facebook (ce are peste 500 de milioane de utilizatori) dar dublu faţă de MySpace, pionierul reţelelor sociale. Site-ul Twitter permite unui utilizator să urmărească scurtele mesaje - în format text - scrise online de ceilalţi internauţi, care apar automat de fiecare dată când el îşi deschide pagina de Twitter. În 2007, Twitter a ieşit din zona confidenţialităţii, la festivalul anual al tehnofililor, South By South West, din Austin (statul Texas).

În prezent, Twitter este considerat un mijloc de comunicare inconturnabil, atât în cazul unor catastrofe naturale, cât şi al unor mişcări de masă precum acelea care au făcut să se clatine regimul de la Teheran şi au condus la înlăturarea preşedintelui tunisian, Zine el Abidine ben Ali şi a celui egiptean, Hosni Mubarak. ”Unul dintre lucrurile pe care le spuneam echipei noastre de la început era că, dacă Twitter va deveni un triumf, atunci nu va fi un triumf tehnologic, ci un triumf pentru omenire”, a declarat Biz Stone. Din punct de vedere financiar, site-ul, care mult timp a privilegiat expansiunea şi notorietatea şi mai puţin veniturile încasate, primeşte de un an încasări din publicitate, prin intermediul unor mesaje sponsorizate, însă nu este încă beneficiarul direct. Popularitatea lui este apreciată de către investitori, care pot să cumpere acţiuni de pe pieţe precum SecondMarket. Ultimele informaţii din presă cifrează valoarea companiei între 4,5 şi 10 miliarde de dolari, pentru o cifră de afaceri estimată între 100 şi 150 de milioane de dolari în acest an.

De cinci luni, Twitter are un nou administrator, Dick Costolo, iar cei trei cofondatori, care în prezent au relaţii mai degrabă distante, şi-au păstrat doar rolurile de strategi şi consilieri. Zvonurile despre cotarea la bursă sau cumpărarea companiei de către Google sau Facebook apar la intervale regulate, însă ele sunt repede dezminţite. În 2010, Twitter a difuzat 25 de miliarde de mesaje şi a câştigat peste 100 de milioane de utilizatori noi. Cântăreaţa Lady Gaga (@ladygaga) este persoana cu cei mai mulţi admiratori, mesajele ei fiind urmărite de 8,78 milioane de utilizatori. Ea este urmată de cântăreţul adolescent Justin Bieber (@justinbieber, 8,13 milioane de abonaţi), cântăreaţa Britney Spears (@britneyspears, 7,12 milioane de abonaţi) şi preşedintele american, Barack Obama (@barackobama, 6,97 milioane de abonaţi). Actorul Charlie Sheen (@charliesheen), concediat recent din distribuţia serialului de televiziune ”Doi bărbaţi şi jumătate”, a fost vedeta care a ajuns cel mai repede la un milion de abonaţi, în 24 de ore, între 1 martie şi 2 martie.