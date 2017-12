Cinci case noi, în pericol de a se prăbuşi

Cinci familii dintr-un cartier nou al oraşului Năvodari trăiesc, în aceste zile, o adevărată dramă. Munca lor de o viaţă este gata să se ducă pe apa Sîmbetei, după ce, în urmă cu cîteva zile, cele cinci familii care locuiesc pe str. Mălinului s-au trezit cu crăpături în pereţii caselor. „Parcă eram într-un fim de groază. La miezul nopţii de 16 spre 17 aprilie, am auzit trosnituri, iar pereţii s-au crăpat. M-am speriat atît de tare încît mi-am luat familia şi am ieşit afară. Am crezut că o să se dărîme casa pe noi”, a povestit Valentin Caplan, unul dintre cei cinci năvodăreni cărora le fug casele de sub picioare. „Cînd s-a luminat de zi, am constatat, împreună cu alţi patru vecini, că pereţii de la cinci case s-au crăpat, iar terenul din jur s-a surpat”, a mai spus Caplan. El a adăugat că, în mai puţin de 24 de ore, fisurile din pereţi s-au mărit atît de mult încît prin ele se putea vedea afară. Caplan a mai spus că îşi face griji pentru soţia şi cei doi copii ai săi, dar şi pentru faptul că, într-o singură clipă, poate pierde casa a cărei construcţie a finalizat-o anul trecut şi care l-a costat 80.000 de euro. „Am cheltuit foarte mulţi bani pentru locuinţă. M-am împrumutat chiar şi la bancă, iar acum, totul se poate nărui. Ceilalţi patru vecini au cheltuit, la rîndul lor, foate mulţi bani pentru a-şi construi casele. Nu ştim care este cauza, dar sperăm ca autorităţile să rezolve problema cît mai urgent”, a mai spus Caplan. Locuinţa lui Costică Nisipeanu, de exemplu, a fost afectată atît de rău încît, prin crăpăturile din ziduri se poate introduce mîna. „Uşa nu se mai închide, podeaua s-a deplasat, iar prin pereţi poţi să vezi tot ce se întîmplă afară. Nu vreau să mă gîndesc la ce este mai rău, dar cînd îmi aduc aminte cîţi bani am cheltuit... Ce pot să fac eu? Trebuie să aşteptăm ca autorităţile să ia măsuri”, a spus Costică Nisipeanu. Disperaţi, oamenii au anunţat situaţia la Primărie la sfîrşitul săptămînii, iar ieri, reprezentanţii Comitetului local pentru situaţii de urgenţă s-au deplasat în zona în care se surpă terenul, pentru constatări. După primele cercetări, reprezentantul Inspecţiei de Stat în Construcţii, insp. Gheorghe Ciocan, a recomandat autorităţilor evacuarea a două familii, ale căror locuinţe sînt grav afectate, dar doar în cazul în care terenul continuă să se surpe. El a opinat că se impune o expertiză tehnică pentru a se constata cu exactitate cauza surpării terenului şi avarierii locuinţelor. Tot din primele cercetări, membrii Comitetului pentru situaţii de urgenţă au avansat ipoteza potrivit căreia surparea terenului ar putea fi produsă din cauza unor conducte care trec prin zonă. Primarul Tudorel Calapod a declarat că, pînă la stabilirea cauzei de către un expert tehnic, care va sosi astăzi la Năvodari, au fost luate măsuri de izolare a zonei şi de interzicere a traficului greu pe str. Mălinului. Deocamdată, toate cele cinci familii ale căror locuinţe sînt afectate de surparea terenului au rămas în continuare în casele lor, dar trăiesc fiecare clipă cu frica de a nu fi îngropate sub ruine.