Cinci copii abandonaţi au primit botezul

Fiecare copil merită să aibă şansa la o viaţă normală, o viaţă în care să aibă cui să-i spună mamă şi tată, o viaţă în care să fie înconjurat de oameni care să-l iubească. Din păcate, nu toţi copiii au parte de normalitatea de care vorbim, unii dintre ei fiind părăsiţi de părinţi încă de la naştere. De multe ori, bebeluşii rămân nebotezaţi o lungă perioadă pentru că cei care le-au dat viaţă au uitat că au adus pe lume suflete de care trebuie să se îngrijească. De soarta acestor copii se ocupă, de câţiva ani, Primăria Cumpăna împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, care, în zilele de mare sărbătoare, creştinează pe cei mici în bisericile din Cumpăna. S-au împlinit deja patru ani de când, de cel puţin patru sau cinci ori pe an, sunt botezaţi astfel de prunci. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi ieri, când cinci copii, trei băieţi şi două fete (George, Andrei, Alexandru, Maria Eliza şi Elenis Maria), au primit botezul chiar de la Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care a oficiat slujba religioasă la biserica ce are hramul „Adormirea Maicii Domnului“. La soarta copiilor s-au gândit şi câţiva oameni care au ales să le fie părinţi spirituali şi care s-au hotărât să-i boteze chiar de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. „Am trei copii ai mei şi, când mi s-a propus să botez un prunc, nu am stat de gânduri. Am avut mari emoţii şi sunt fericită că am reuşit. Sper să-i pot călăuzi drumul în viaţă“, a declarat Iuliana Soare, naşa uneia dintre fetiţe. „A devenit deja o tradiţie ca în bisericile de la noi să fie botezaţi copii abandonaţi şi mă bucur că de fiecare dată găsim naşi care chiar se preocupă de soarta micuţilor“, a declarat primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju.