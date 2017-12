Cinci copii au băut până li s-a făcut rău! Cum a fost posibil

Pare incredibil, dar s-a întâmplat în România zilelor noastre, unde copiii se pot îmbăta în restaurante fără să-i pese nimănui. Este cazul a cinci copii cu vârste cuprinse între 9 şi 14 ani, din Câmpina, care au ajuns, în noaptea de duminică spre luni, cu Salvarea, la Urgenţă, fiind preluaţi dintr-un restaurant unde au băut până li s-a făcut rău. Potrivit evz.ro, echipajul medical a fost solicitat să dea primul ajutor la un restaurant din Câmpina, unde cinci copii, cu vârste cuprinse între 9 şi 14 ani, erau sub influenţa băuturilor alcoolice. "Am fost solicitaţi la un restaurant din Câmpina unde am găsit cinci copii care se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice. Aveau ameţeli, logoree, incoerenţă în exprimare şi erau dezorientaţi. Au fost luaţi de la restaurant şi transportaţi la Spitalul Municipal Câmpina", a declarat şeful Serviciului Judeţean de Ambulanţă Prahova, Daniel Nicolae. Potrivit acestuia, minorii erau singuri. La rândul său, medicul Gabriela Popescu de la Unitatea de Primiri Urgenţe din Câmpina a declarat că doar trei copii au avut nevoie de tratament medical. "Doi erau bine, nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Alţi trei însă au avut uşoare simptome digestive date de consumul de alcool. Le-am făcut tratament cu perfuzii", a precizat Popescu, potrivit Mediafax. Aceasta a adăugat că minorii au plecat din spital, însoţiţi de părinţi, după aproximativ patru ore.