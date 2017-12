Cinci copii și tatăl lor găsiți decedați în locuință,probabil intoxicați cu monoxid de carbon

Cinci frați cu vârste cuprinse între un an și șapte ani, precum și tatăl acestora au fost găsiți morți, în această dimineață, într-o garsonieră din Rovinari, prima ipoteză fiind că decesul ar fi fost provocat de o intoxicație cu monoxid de carbon provenit de la o instalație de încălzire improvizată. Potrivit primelor informații furnizate de primarul localității Rovinari, Dorin Filip, copiii au vârste cuprinse între un an și șapte ani și sunt frați, ei locuind cu tatăl lor într-o garsonieră dintr-un bloc din Rovinari. De dimineață, cei cinci copii și tatăl acestora au fost găsiți decedați, după ce vecinii au simțit miros de gaz și a fost spartă ușa garsonierei. Primarul spune că locuința în care stăteau aceștia era încălzită cu o instalație termică improvizată, care în cursul nopții trecute nu ar mai fi evacuat gazele în exterior din cauza vântului puternic. Conform sursei citate, și alți doi copii dintr-o garsonieră de la etajul superior s-au intoxicat cu monoxid de carbon, ei fiind transportați la spital și fiind în afara oricărui pericol. La rândul său, administratorul public al orașului Rovinari, Constantin Podaru, a spus că mama copiilor este plecată la muncă în Italia și că familia mai are un copil, care nu a fost găsit însă în garsonieră, presupunându-se că a dormit în altă parte. La fața locului se află reprezentanți ai Poliției Gorj, ai ISU, precum și ai furnizorului de gaz, care a oprit alimentarea cu gaz în bloc.