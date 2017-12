Cinci din cei 70 de migranți salvați de la Tuzla au încercat iar să treacă granița fraudulos

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au extins cercetările în cazul migraţiei ilegale a celor 70 de persoane aflate la bordul unei ambarcaţiuni care naviga pe Marea Neagră . Lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul Gărzii de Coastă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Constanța, au extins cercetările în cazul migraţiei ilegale din data de 27 februarie, când o ambarcaţie sub pavilion Turcia, cu 70 de persoane copii, femei şi bărbaţi la bord, ce a fost identificată prin sistemul de supraveghere SCOMAR, la aproximativ 10 mile marine de Capul Tuzla. Lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul Gărzii de Coastă, au fost desemnaţi de preluarea dosarelor penale, aflate în lucru la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Salonta, în care erau cercetaţi cinci cetăţenii de origine arabă, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la trecerea frauduloasă a frontierei de stat. Cei cinci au fost depistaţi de către poliţiştii de frontieră de la Salonta, în timp ce intenţionau să treacă ilegal frontiera în R. Ungaria. Poliţiştii judiciarişti din cadrul Gărzii de Coastă au strâns suficiente probe pentru timiterea în judecată a 12 cetăţeni de origine arabă, iar doi dintre aceştia au fost trimişi în judecată în stare de arest. Totodată s-a dispus instituirea măsurii controlului judiciar faţă de nouă dintre cetăţeni de origine arabă. În cauză a fost dispusă instituirea sechestrului judiciar asupra ambarcaţiei sub pavilion Turcia, în vederea confiscării speciale şi recuperării cheltuielilor judiciare.