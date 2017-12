Cinci echipe luptă pentru titlu în LN masculină de handbal

Cu nouă etape rămase pînă la sfîrşitul sezonului 2008-2009, lupta pentru titlul naţional în Liga Naţională masculină de handbal este departe de a fi încheiată, nu mai puţin de cinci formaţii luptînd pentru laurii de campioni. Deşi HCM Constanţa, UCM Reşiţa şi Dinamo sînt, în acest moment, favorite la cucerirea trofeului, nici Steaua şi Ştiinţa Bacău nu pot fi excluse definitiv din cursă. După disputarea a 17 etape, HCM Constanţa (28 de puncte) are un uşor avantaj, fiind la trei puncte distanţă de UCM Reşiţa (25p), echipă clasată pe locul secund. După un start de sezon ratat, eşec pe teren propriu cu Suceava, Dinamo a renăscut, urcînd pe locul 3 (24p). Ultimele două formaţii aflate în luptă, Steaua şi Bacău, au cîte 22 puncte, însă, cu siguranţă, îşi doresc mai mult de poziţiile 4, respectiv 5. Dintre cele cinci echipe, cel mai greu program în ultimele etape pare să îl aibă HCM, formaţia pregătită de Zoran Kurtes, Eden Hairi şi Djordje Cirkovic urmînd să primească pe teren propriu vizita celor de la UCM Reşiţa şi Ştiinţa Bacău în timp ce confruntările cu Dinamo şi Steaua vor avea loc în deplasare. Cu “militarii“ chiar în ultima etapă... Constănţenii au însă de partea lor şi avantajul victoriilor directe împotriva celorlalte pretendente la titlu, cîştigînd cu Reşiţa (în deplasare, 24-23), cu Dinamo (25-20) şi Steaua (31-30), ultimele două pe teren propriu. La polul opus, programul cel mai accesibil îl are Dinamo, echipa pregătită de Eliodor Voica fiind avantajată de faptul că întîlneşte toate contracandidatele pe teren propriu: Steaua (etapa a 18-a), HCM Constanţa (et. a 22-a) şi UCM Reşiţa (et. a 26-a, ultima a campionatului). În aceste condiţii, cele trei puncte avans pe care HCM-ul le are în acest moment, nu pot asigura liniştea în tabăra noastră, dar oferă un moral bun înaintea fiecărei confruntări. După etapa de sîmbătă, a 18-a a LN, există posibilitatea ca în cursa pentru titlu să mai rămînă doar patru echipe. Dacă HCM are o misiune uşoară la Piteşti, împotriva echipe clasate pe penultimul loc al ierarhiei, la Bucureşti are loc eternul derby Dinamo - Steaua. Un succes al dinamoviştilor are face inutilă victoria Stelei din runda precedentă cu Reşiţa, scoţînd formaţia lui Bozo Rudic din lupta pentru al 36-lea titlu de campioană, iar o victorie a steliştilor ar face ca HCM să se desprindă la şase puncte de locul al treilea.