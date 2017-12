Cinci jandarmi constănţeni, medaliaţi de ONU, la Kosovo

De mai bine de cinci ani, jandarmii români participă activ la misiunile sub egida ONU, de menţinere a păcii din provincia Kosovo, înregistrînd rezultate deosebite şi demonstrînd un înalt nivel de pregătire profesională. Militarii care au participat la astfel de acţiuni au primit mereu laude din partea colegilor din alte state, pentru modul în care au ştiut să gestioneze momentele de criză din cadrul operaţiunilor efectuate în teritoriu. În urmă cu două zile, contingentul format din 115 jandarmi, aflaţi sub comanda lt col Mircea Olaru, a fost premiat pentru rezultatele înregistrate în cadrul unei festivităţi denumite sugestiv "Medal Parade". Fiecăruia dintre aceşti experimentaţi militari români i-a fost decernată medalia ONU "În serviciul păcii", distincţie care reprezintă o recunoaştere a muncii bine făcute. La ceremonia de joi seară a participat şi o delegaţie venită special din România, condusă de inspectorul general al Jandarmeriei Române, gen mr Costică Silion şi de comandantul Brigăzii Speciale de Intervenţie "Vlad Ţepeş", col Zoltan Balint. Lars Finsta, directorul unităţii speciale de poliţie UNMIK (United Nations Interim Administration Missioin in Kosovo), care coordonează activitatea militarilor străini prezenţi în zonele de conflict, a evidenţiat importanţa misiunilor desfăşurate de detaşamentul românesc. Printre cei 115 jandarmi medaliaţi se numără şi cinci militari din Constanţa, trei din cadrul Grupării Mobile şi doi ai Inspectoratului Judeţean. Astfel, au primit medalia ONU plutonierii Marcel Iftimie şi Dragoş Cătălinoiu şi plt adj Dan Voitaşec, toţi trei reprezentanţi ai Grupării Mobile Constanţa. "Doi dintre cei trei jandarmi aflaţi în Kosovo, Cătălinoiu şi Voitaşec au experienţă în astfel de misiuni în zone "fierbinţi", în timp ce plutonierul Iftimie este la prima misiune de acest gen" ne-a declarat comandantul Grupării Mobile Constanţa, col Constantin Cojoc. De asemenea, au mai fost medaliaţi plt Alin Ilie Tulică şi plt maj Marius Presură, din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ). Potrivit purtătorului de cuvînt al IJJ, cpt Sorin Trancă, subofiţerii Tulică şi Presură se află la prima misiune de acest gen şi au fost trimişi în zona de conflict, după ce comanda Inspectoratului a apreciat că rezultatele înregistrate de ei pînă atunci, în ţară, au fost unele excelente.

Tot joi seară, şapte dintre militarii români, printre care şi plt Tulică, au fost avansaţi în grad pentru rezultatele deosebite înregistrate în teatrul de operaţiuni. Cei 115 jandarmi aflaţi în prezent în Kosovo fac parte din Detaşamentul V, plecat din ţară pe 1 martie 2006 şi care timp de şase luni efectuează misiuni de menţinere a păcii. Pînă acum, jandarmii români au participat la acţiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul unor adunări, mitinguri şi marşuri, intervenind şi la aplanarea unor conflicte interetnice. De asemenea, militarii români au asigurat paza şi securizarea unor obiective strategice, cum ar fi instanţele de judecată unde s-au desfăşurat procese ale unor criminali de război. Nu în ultimul rînd, ei au participat la operaţiuni speciale şi de intervenţie, cum ar fi arestarea unor persoane suspecte de crime de război, căutarea de armament, muniţie şi droguri, efectuînd în acelaşi timp şi paza unor transporturi de materiale explozive şi valori.