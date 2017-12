Cinci lei în plus pentru promovaţii Definitivatului!

Ironizaţi de fosta guvernare, transformaţi în ţapi ispăşitori de societate pentru orice neregulă din sistemul de învăţământ, plătiţi cu salarii de mizerie care abia le asigură supravieţuirea, angajații din Educație au fost transformați, în ultimii ani, în „paria” societăţii, pentru a se justifica reducerile de buget şi de personal operate de guvernanţii portocalii în sistem. În ciuda condiţiilor de muncă şi a modului în care dascălii au ajuns să fie priviţi de comunitatea din care fac parte, încă mai sunt tineri care îşi doresc să îmbrăţişeze profesia de dascăl. „Meseria mea de bază este cea de contabil. Pe acest post am lucrat la o grădiniţă din Constanţa, ocazie cu care am intrat în contact cu copiii. Le-am observat pe educatoare şi felul în care interacţionau cu copiii şi am prins drag de această meserie, motiv pentru care am ales să-mi schimb profesia. Oricât de mult mi-ar plăcea cifrele, nimic nu se compară cu zâmbetul unui copil”, povesteşte Mihaela Stănia, educatoare la Grădiniţa „Căsuţa cu poveşti” din Constanţa. Tânăra este de părere că singurul motiv pentru care tinerii se mai îndreaptă către meseria de cadru didactic este pasiunea pentru profesie. „Trebuie să fii pasionat şi să iubeşti copiii pentru a putea profesa. În caz contrar, nu poţi avea performanţă. Ne doare, însă, faptul că, de cele mai multe ori, din cauza celor care şi-au pierdut interesul pentru meserie suntem catalogaţi toţi la fel. Este adevărat că sunt profesori care au uitat pentru ce au ales această profesie (în multe situaţii din cauza problemelor sociale), dar nu este un motiv pentru a generaliza şi a-i trata pe toţi la fel”, a spus Mihaela.

CANDIDAŢI LA DEFINITIVAT Alături de alţi aspiranţi constănţeni la statutul de cadru didactic, ea a susţinut, ieri, examenul de definitivat, în cadrul căruia candidaţii vor demonstra că dispun de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice şi că pot obţine dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Examenul vine în urma realizării de către cadrele didactice a stagiului de doi ani la catedră şi susţinerii a cel puţin două inspecţii la clasă, la care au obţinut minimum nota 7. Cadrele didactice înscrise care nu se prezintă la examen pot participa la cel mult două alte sesiuni ale acestui examen, în decurs de cinci ani de la realizarea stagiului de doi ani. Lipsa de respect a societăţii şi modul în care cei din spatele catedrei au ajuns să fie trataţi de părinţi constituie principala nemulţumire a majorităţii celor care sunt la începutul carierei. „Când vezi cum eşti privit de părinţi, de o parte dintre elevi, de cei din jurul tău, te demoralizezi”, a povestit un alt cadru didactic constănţean care şi-a dat definitivatul. La nivelul judeţului nostru, potrivit datelor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, la definitivat s-au înscris 175 de candidaţi. Dintre aceştia, şapte au absentat, iar unul a fost eliminat pentru tentativă de fraudă, având asupra lui materiale informative. Dacă promovează examenul, salariul de 800 de lei al cadrelor didactice se va mări cu cinci lei, iar ei obţin dreptul de a profesa, putând participa la concursurile de titularizare.

Subiect reformulat

Ministerul Educaţiei a anunţat că, la subiectul al doilea de la proba de limba română din cadrul examenului de definitivat, a fost necesară reformularea cerinţei, fără a se afecta, în mod substanţial, analiza solicitată. „Dacă iniţial se cerea candidaţilor prezentarea particularităţilor de construcţie a unui personaj dintr-un basm cult, ulterior s-a solicitat prezentarea particularităţilor de construcţie a unui personaj. Reformularea a fost necesară deoarece în bibliografia pentru concurs nu se regăseşte în mod explicit basmul cult, aşa cum e cazul altor genuri literare în cadrul cărora se indică autori şi opere literare obligatorii. Ministerul a venit, astfel, în sprijinul candidaţilor, pentru a nu lăsa loc de interpretări eronate”, au spus reprezentanţii instituţiei. Ei au adăugat că „niciun candidat nu a fost prejudiciat de reformularea în cauză”. Potrivit metodologiei de desfăşurare a examenului de definitivat, afişarea rezultatelor va avea loc pe 23 iulie. Înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora la centrele de evaluare este programată în zilele de 23 şi 24 iulie, urmând ca rezultatele finale să fie afişate pe 26 iulie.