Cinci luni pe an muncim pentru stat!

Taxele şi impozitele mari din ţara noastră fac ca românii să beneficieze din ce în ce mai puţin de roadele muncii lor, o bună parte din salarii ducându-se la bugetul de stat. Potrivit calculelor realizate de reprezentanţii Centrului Independent de Studii în Economie şi Drept (CISED), în 2011, românii vor munci 149 de zile pentru a asigura cheltuielile statului. Faţă de 2009, această „povară fiscală” a crescut cu aproape două săptămâni. Românii muncesc pentru stat tot mai mult, de la an la an. În 2006, pentru asigurarea cheltuielilor bugetare, românii au muncit 129 de zile, în 2009 - 137 de zile, iar în 2010 - 147 de zile. Pe 30 mai 2011, contribuabilii români au sărbătorit Ziua Libertăţii Fiscale. Organizaţiile româneşti ce promovează principiile pieţei libere au organizat, cu această ocazie, o serie de manifestări menite să atragă atenţia românilor asupra nivelului foarte mare al taxelor pe care le plătesc. „Cred că mulţi dintre noi nu îşi dau seama cât de multe taxe plătesc şi cât de mari sunt aceste taxe. Însă, dacă le adunăm, rezultă că 149 de zile pe an - aproape cinci luni! - muncim pentru stat. Acest lucru trebuie să se schimbe înainte de a putea vorbi cu adevărat despre bunăstare materială şi despre o economie solidă”, a declarat preşedintele Societăţii pentru Libertate Individuală, Claudiu Năsui. Organizaţiile ce promovează principiile pieţei libere în România continuă seria manifestărilor în cadrul cărora vor prezenta publicului cât de mult costă serviciile „gratuite” oferite de stat.