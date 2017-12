Cinci miliarde de geolocaţii supravegheate

VOLUM IMENS DE DATE Agenţia Naţională de Securitate (NSA) din SUA interceptează datele de geolocalizare a sute de milioane de telefoane mobile din lume, a dezvăluit cotidianul ”The Washington Post”, bazându-se pe documente puse la dispoziţie de fostul consultant Edward Snowden. La şase luni după primele sale dezvăluiri, în special privind colectarea de metadate telefonice (durata convorbirilor, numere apelate etc.), noile informaţii par să arate că agenţia americană este capabilă să urmărească persoanele cu ajutorul telefonului mobil al acestora, chiar şi atunci când nu este folosit. NSA stochează informaţii din cel puţin sute de milioane de aparate şi înregistrează aproape cinci miliarde de date de localizare în fiecare zi, precizează publicaţia americană pe site-ul său. ”Obţinem imense volume de date de geolocalizare din toată lumea”, a confirmat un responsabil cu rang înalt din cadrul acestui program.

NSA îşi îndeplineşte misiunea conectându-se la cablurile care unesc diferitele reţele mobile din lume şi, din acest motiv, colectează accidental şi date de geolocalizare ale cetăţenilor americani. Scopul strângerii acestor date, permisă de dialogul constant dintre un telefon şi antena-releu cea mai apropiată şi de puternici algoritmi matematici, este de a retrasa mişcările şi a pune în lumină relaţiile ascunse dintre persoane. Volumul de date înregistrate şi stocate de NSA ar atinge 27 de terabiţi, de aproape două ori mai mult decât volumul întregului conţinut al Bibliotecii Congresului SUA, cea mai importantă din lume. Acest volum de informaţii este atât de mare încât depăşeşte capacitatea noastră de a asimila, trata şi stoca datele, afirmă cotidianul american, citând un document intern al NSA, datat 2012. Analiza acestor date, realizată printr-un program intitulat Co-Traveler, a fost necesară numai în proporţie de 1% pentru lupta antiteroristă.

MĂSURI DE CRIPTARE SUPLIMENTARE În lumina noilor date, anunţul făcut de Microsoft Corp. că va lupta împotriva demersurilor NSA de a intra în posesia datelor clienţilor săi din afara SUA capătă importanţă deosebită. Producătorul celor mai populare programe de calculator din lume a precizat că nu a predat niciodată informaţii ale clienţilor săi în baza Actului pentru Supravegherea Străinilor. Totodată, serviciul legal al companiei şi-a făcut publică poziţia că autorităţile americane nu au dreptul la informaţiile stocate în afara teritoriului SUA. Anterior, oficialii companiei Microsoft au mai anunţat că vor lua măsuri suplimentare de criptare a datelor din traficul intern, precum au decis şi Google Inc. şi Yahoo Inc. după ce s-a aflat că NSA a spart serverele folosite de aceste companii în afara graniţelor SUA. Producătorul de software şi-a anunţat şi disponibilitatea de a coopera cu furnizorii de email pentru a securiza mesajele clienţilor lor, ceea ce înseamnă că Microsoft va oferi acces la propriile programe. Nu este foarte clar dacă, de exemplu, compania va conlucra astfel şi cu rivalul său direct Amazon.com Inc. Negocierile între cele două companii au început, însă vor pune acestea binele utilizatorilor mai presus de profiturile lor?