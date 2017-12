Cinci morți în accidente, în mai puțin de 24 de ore

În mai puțin de 24 de ore, cinci persoane, printre care și un copil de șapte ani, și-au pierdut viața în urma unor cumplite accidente rutiere petrecute pe șoselele din județul Constanța! Seria de coșmar a început luni, în jurul orei 12.00, atunci când doi bărbați au murit în zona Hanul Morilor, după ce mașina la bordul căreia se aflau a fost lovită în plin de un tir și aruncată în afara carosabilului. În urma teribilului impact, alte două persoane au fost rănite. După numai trei ore, o nouă tragedie avea loc în județul Constanța, de data aceasta pe Autostrada Soarelui, în zona municipiului Medgidia. Polițiștii spun că un șofer se deplasa la volanul unui autoturism pe A2, dinspre Constanța către București, în banda nr. 2. La un moment dat, acesta a trecut în banda nr. 1, fără să se asigure, și a lovit o mașină care circula regulamentar, proiectând-o într-un parapet și apoi într-un șanț de colectare a apei. O fetiță de șapte ani, aflată pe bancheta din spate, a fost aruncată din vehicul și a suferit răni extrem de grave. În pofida eforturilor depuse, medicii care au ajuns la locul tragediei nu au putut salva viața copilei.

NEATENȚIE Și coșmarul de pe șosele a continuat, în jurul orei 23.00, pe Drumul Național 39, în localitatea Eforie Nord. Oamenii legii spun că un bărbat de 42 de ani, din Mangalia, se deplasa cu un autoturism marca Mercedes pe DN 39, dinspre Constanța către Mangalia. În momentul în care a ajuns în stațiunea Eforie Nord, la intersecția cu Aleea Daliei, acesta a lovit un turist de 40 de ani, din Iași, care a încercat să traverseze șoseaua prin loc nepermis. În urma impactului, victima a murit pe loc. Șoferul a sunat imediat la 112, însă medicii care au sosit la locul tragediei nu au mai putut face nimic pentru a salva viața pietonului. Șoferul a fost testat cu aparatul Drager, iar polițiștii au stabilit că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.

PLIMBARE FATALĂ În jurul orei 2.00, un alt apel la 112 anunța producerea unui accident rutier grav, în care un tânăr de 26 de ani a pierit sub roțile unei mașini. Scenele de coșmar au avut loc în municipiul Constanța. Potrivit polițiștilor de la Rutieră, Leonard Elvis Țuțuianu se deplasa cu o motocicletă Kawasaki pe strada Soveja, dinspre zona Tomis III către bulevardul Mamaia. La un moment dat, acesta a pierdut controlul direcției, s-a lovit de bordură, după care a intrat într-un stâlp. În clipele următoare, a fost aruncat pe carosabil și a ajuns sub roțile unui Volkswagen condus regulamentar de Camil Kilo, de 21 de ani. Șoferul a povestit că nu a putut face nimic pentru a-l evita. „M-am speriat și am tras de volan. Când am oprit, el era deja sub mașină. M-am apropiat, dar nu mai mișca...“, a declarat Camil Kilo. La locul tragediei au apărut imediat polițiștii de la Rutieră, medicii SMURD și militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea“. Leonard Elvis Țuțuianu a fost scos de sub mașină de pompierii de la Descarcerare. La sfârșitul lunii august, el împlinise 26 de ani și abia se întorsese din voiaj. Cu banii câștigați, și-a cumpărat motocicleta. Înainte ca tragedia să aibă loc, victima și-a sărbătorit, alături de prieteni, noua achiziție...