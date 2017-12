Artiştii români se luptă, şi în 2009, pentru titlul „Romanian Act\" din cadrul galei MTV Europe Music Awards 2009, care se va derula pe 5 noiembrie, la Berlin. Cei cinci nominalizaţi din România sînt David Deejay feat Dony, Inna, Puya feat George Hora, Smiley şi Tom Boxer feat Jay. Fanii îşi pot susţine preferaţii pe site-ul www.mtv.ro, pînă pe 30 septembrie, cel mai votat artist român urmînd să intre în lupta pentru trofeul „Best in Europe\", alături de ceilalţi cîştigători regionali.

Anul acesta, Smiley a fost nominalizat cu piesa „Design to love you\". „Concurenţa este destul de mare şi mă bucur că sînt din nou nominalizat, ceea ce înseamnă că am contat în muzică şi anul asta. Sper să fiu votat. Ne vedem la Berlin\", a spus el. În ceea ce o priveşte, Inna a dat „lovitura”, anul acesta, cu piesa „Hot\". „E o mare onoare pentru mine să fiu nominalizată la premiile MTV, în cadrul categoriei Best Romanian Act, la doar un an de la lansarea single-ului Hot. Înseamnă că publicul m-a votat şi mă iubeşte. Important este că muzica românească este bine reprezentată în afara ţării şi sîntem promovaţi în cele mai îndepărtate colţuri ale planetei. Cel mai bun să cîştige!\", a spus ea.

Din colaborarea lui Puya cu George Hora a rezultat super piesa „Undeva-n Balkani\", care şi-a menţinut poziţia de lider în clasamentele muzicale româneşti mai multe săptămîni la rînd. „Nominalizarea la premiile MTV este un lucru foarte important pentru mine. În sfîrşit, mama n-o să mai spună că mi-am pierdut timpul cu muzica şi o să fie mîndră de mine. Mulţumesc MTV\", a spus Puya. „Nu mi-a venit să cred cînd am auzit că piesa ‘Undeva-n Balkani’ este nominalizată la premiile MTV Europe Music Awards. Am visat mereu ca o Europă întreagă să asculte şi să fredoneze melodia compusă şi produsă de mine. Se pare că merită să visezi şi să crezi în tine\", a spus George Hora.

David Deejay şi Dony au cunoscut succesul de la prima piesă lansată, însă „Nasty Dream\" le-a adus nominalizarea la EMA 2009. „E pentru prima dată cînd sîntem nominalizaţi şi sîntem foarte bucuroşi. Este o onoare pentru noi, însă idealul suprem ar fi să cîştigăm\", au spus cei doi, mulţumindu-le celor care le-au fost alături în cadrul proiectului. De asemenea, proiectul „A Beautiful Day\", semnat Tom Boxer feat. Jay, a intrat în marea cursă pentru trofeul MTV. „Nominalizarea la EMA mă bucură foarte mult, aşa cum m-a bucurat faptul că romanii au prins mesajul piesei şi probabil cei care au ascultat-o au devenit mai pozitivi şi acum se bucură de viaţă. Voi continua să fac piese care să le transmită oamenilor o stare de bine, să-i facă să zîmbească şi să creadă în frumuseţea vieţii, a iubirii şi a lumii, chiar şi numai pentru trei minute cît durează piesa ‘A Beautiful Day’\", a spus Boxeer, îndemnîndu-şi susţinătorii să-l voteze.