Cinci polițiști, acuzați că au bătut un tânăr într-un bar

Acuzații grave la adresa a cinci polițiști de la Transporturi! Un tânăr de 29 de ani, din Constanța, spune că a fost bătut crunt de mai mulți oameni ai legii, fără niciun motiv. George Bulgaru susține că incidentul a avut loc miercuri seară, în jurul orei 22.00, într-un bar din cartierul constănțean Poarta 6. „Mă jucam la păcănele în clipa în care l-am văzut pe un prieten de-al meu stând de vorbă cu mai multe persoane îmbrăcate în civil, care beau bere la o masă. I-am zis amicului meu, când a trecut pe lângă mine, „ce ai mă, te mănâncă gușa?”, apoi mi-am văzut mai departe de joc. Unul dintre acei bărbați, Pătrașcu am înțeles că-l cheamă, m-a întrebat ce am cu acel băiat care a vorbit cu ei, de ce mă iau de el. I-am spus că nu e treaba lui și l-am întrebat cine este de se bagă în seamă. Mi-a spus că este polițist. Când am ieșit din local, cinci-șase bărbați au venit după mine, în fața barului, m-au înconjurat și mi-au cerut să mă legitimez. Le-am spus că nu am buletinul la mine și i-am întrebat cine sunt ei ca să-mi ceară să le arăt actul de identitate. Unul dintre ei a scos o legitimație și indivizii mi-au spus că sunt polițiști de la Transporturi. Am refuzat să fac ce mi-au cerut, pentru că am considerat că nu este treaba lor să mă legitimeze și nu am vrut să-i însoțesc la sediul lor. Nu aveau niciun drept să mă ducă acolo. Așa că am cerut să vină polițiștii de la Secția 5, pentru că eu locuiesc în raza lor de competență. Au sărit imediat pe mine și m-au bătut, m-au lovit cu pumnii și cu picioarele. Am reușit să fug înapoi în bar și m-am refugiat pe terasă. Polițiștii au venit după mine și au continuat să mă tăvălească, să dea în mine! Au venit și cei de la Secția 5 și m-au încătușat. Nici atunci nu s-au oprit. Unul dintre ei m-a izbit în cap și m-am lovit cu fața de cătușe! Patronul barului a deschis ușa din spate, polițiștii au tras mașina acolo și m-au urcat cu forța. Înainte de a fi bruscat, am reușit să sun pe cineva ca să-mi aducă actul de identitate”, a povestit George Bulgaru.

ÎNGRIJIRI MEDICALE Ulterior, tânărul a fost escortat la sediul Secției Regionale a Poliției Transporturi (SRPT) Constanța, unde, susține el, i s-ar fi cerut să semneze o declarație falsă. „Au scris ei (polițiștii - n.r.) ce au vrut, că m-au găsit furând pe calea ferată, dar am refuzat să o semnez pentru că era o minciună! Unul dintre mi-a mai dat un picior în spate! Într-un final, mi-au dat voie să plec. Am mers direct la spital pentru a primi îngrijiri medicale, deoarece eram lovit rău la cap”, a mai spus George Bulgaru. Tânărul a mai spus că astăzi va merge la Serviciul de Medicină Legală, pentru a obține un certificat medico-legal, după care va depune plângeri la Parchet și la Secția 5.

ACUZAȚII NEGATE Varianta oamenilor legii este cu totul alta. Polițiștii de la Transporturi spun că se aflau în timpul unei misiuni de identificare și depistare a suspecților unor furturi din vagoanele CFR, care le dau bătăi de cap în ultimul timp. Știind că persoanele certate cu legea își fac veacul prin barurile din Poarta 6, de pe Valea Portului, anchetatorii au verificat toate localurile din zonă. În cârciuma de pe strada Furtună Cosmin au dat peste George Bulgaru, care, spun ei, este recidivist și are la activ șapte condamnări pentru diverse furturi. Potrivit anchetatorilor, tânărul a făcut circ și a refuzat să se legitimeze. Din acest motiv, el a și fost amendat cu 500 de lei, după ce a fost escortat la sediul SRPT Constanța. Deoarece nu l-au putut imobiliza, polițiștii de la Transporturi au solicitat și au primit sprijinul colegilor de la Secția 5. Acuzațiile de lovire aduse polițiștilor au fost respinse de aceștia, oamenii legii afirmând că George Bulgaru s-ar fi dat singur cu capul de pereții și de gardul barului pentru a-și provoca rănile de la cap. „Bărbatul se poate adresa conducerii SRPT Constanța, care va demara o anchetă internă pentru a stabili ce s-a întâmplat în localul respectiv, sau poate depune plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, insp. pp. Bogdan Păduraru.