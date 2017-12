Cinci posturi deblocate pentru văduvele poliţiştilor căzuţi în misiune

Având în vedere numeroasele speculaţii care au apărut pe marginea unor presupuse noi angajări în sistemul de stat, premierul Victor Ponta a declarat vineri că numărul funcţionarilor publici nu a fost mărit, fiind deblocate doar cinci posturi la Ministerul de Interne pentru văduvele poliţiştilor căzuţi în timpul misiunii. „Presa a interpretat greşit. Ministrul de Finanţe mi-a confirmat, nu s-a mărit nici măcar cu un singur loc. Am aflat că am făcut 12.000 de posturi, 14.000 de posturi. E vina noastră dacă nu comunicăm bine, nu e vina presei că înţelege greşit“, a spus Ponta la începutul şedinţei de Guvern. Premierul i-a cerut vicepremierului Liviu Dragnea să explice că în perioada următoare, prin restructurările care vor fi făcute, „nimeni nu are niciun post în plus“.