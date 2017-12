Cinci profesori din Constanţa, premiaţi la „Cele Mai Bune Lecţii de Economie”

Liceul Teoretic „Ovidius” a găzduit festivitatea de premiere a finaliştilor la Concursul naţional „Cele mai bune lecţii de economie”, în organizarea Centrului de Resurse pentru Educaţie Economică (CREE) Constanţa, filială a Centrului Român de Educaţie Economică. CREE Constanţa beneficiază, pentru al treilea an consecutiv, de sprijinul financiar al Council on Economic Education (CEE) din SUA, pentru organizarea acestei activităţi de interes naţional în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Premierea celor 15 finalişti s-a realizat în prezenţa membrilor juriului naţional - prof. univ. dr. Christina-Marta Suciu şi conf. univ. dr. Olga Ciobanu de la Academia de Studii Economice Bucureşti, inspector şcolar general prof. Liliana Timofte, directorul Casei Corpului Didactic Constanţa prof. Rodica Fiţ, directorul executiv al Centrului Român de Educaţie Economică, Paul-George Lăcătuş, directorul adjunct al Colegiului Tehnic „Tomis”, prof. ing. Manuela Arendt, inspectori şcolari - Aliss Andreescu şi Alina Theodorescu, directori ai Centrelor regionale de educaţie economică (Bucureşti, Bacău, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Timişoara, Suceava), conducerea Centrului Român de Educaţie Economică, formatori ai CREE, cadre didactice care au absolvit programe de formare organizate de CREE Constanta. Invitat special al acestei festivităţi a fost Joanne Dempsey, director al Consiliului pentru Educaţie Economică al statului Illinois, structură a Council on Economic Education din SUA, organizaţie cu care CREE şi CREE Constanţa realizează proiecte comune destinate diversificării formelor de educaţie economică a elevilor şi cadrelor didactice. Dintre cei 15 finalişti, cinci au fost cadre didactice din judeţul Constanţa, absolvenţi ai programului acreditat „Educaţie economică şi antreprenorială eficientă”. Astfel, la secţiunea „Învăţămînt primar”, instit. Gina Dima, Şcoala „Ciprian Porumbescu”, a luat Premiul I; instit. Mihaela Păvălucă, Şcoala nr. 1 Hîrşova – Premiul III. La secţiunea „Învăţămînt gimnazial”, prof. Costel Papapcostea, Grup Şcolar „I.N. Roman”, a fost distins cu Premiul I; prof. Ionela Stanciu – Şcoala „Biruinţa”, cu Premiul III, iar la secţiunea „Învăţămînt liceal”, prof. Daniela Adochiei de la Liceul Teoretic „G. Călinescu”, a luat menţiune. Finaliştii au primit diplome, plachete, cărţi editate de CREE, precum şi premii în bani, ce au fost înmînate de conducerea CREE, George Paul Lăcătuş, director executiv şi Maria Liana Lăcătuş, director de programe. Prof. Cecilia Băraru, director adjunct al CREE Constanţa, formator naţional al CREE, a declarat că aprecierile participanţilor la acest eveniment, precum şi “rezultatele obţinute şi în acest an de cadrele didactice din judeţul nostru întăresc motivaţia continuării activităţilor de formare pentru introducerea Educaţiei Economice în şcolile constanţene, activităţi realizate de Centrului Român de Educaţie Economică în colaborare cu Casa Corpului Didactic Constanţa”. În organizarea fazei finale şi a festivităţii de premiere, CREE Constanţa a beneficiat de grantul oferit de Council on Economic Education (SUA) în cadrul programului internaţional Alumni Project, de sprijinul autorităţilor locale şi al unor licee din judeţul nostru - Colegiul Tehnic „Tomis”, Liceul Teoretic „Ovidius”, liceele din Ostrov şi Băneasa, precum şi al unor agenţi economici.