Cinci români capturaţi de piraţi

Piraţii somalezi lovesc din nou. În doar cîteva zile, aceştia au capturat trei nave şi zeci de marinari. Deşi ne aflăm în anul 2009, şi vorbim despre tehnologii care de care mai avansate, holograme şi lansări în spaţiu, nu reuşim să rezolvăm probleme ce ţin mai degrabă de secolele XVI-XVII. Jafurile transporturilor de cerealelor din Egipt la Roma şi jafurile flotei de argint spaniole din secolele XVII-XVIII şi-au mutat decorul (nu şi practicile) pe coastele Somaliei de astăzi. Aşa numita “epocă de aur” a pirateriei, cu numele ei sonore - Edward “Barbă-Neagră”, Laurens de Graff şi Henry Morgan, Pierre LeGrand, William “Capitain” Kidd, “Black Sam” Bellamy - se regăseşte acum, fără strălucirea misterioaselor figuri ale corsarilor, la începutul mileniului al doilea, pe unul dintre cele mai importante culoare de securitate maritimă, patrulat de nave NATO, pe care trec, zilnic, zeci de nave.

Cum este posibil ca, sub ochii marilor puteri aflate în zonă, pe 6 aprilie 2009, piraţii să captureze nava britanică Malaspina Castle, pe 8 aprilie, să reţină nava americană Maersk Alabama, iar pe 11 aprilie, remorcherul Buccaneer (16 marinari, dintre care cinci români)? Potrivit purtătorului de cuvînt al Centrului de comandă maritim Northwood al NATO, Shona Lowe, remorcherul a fost capturat în golful Aden. Unul dintre reprezentanţii piraţilor a dat date mult mai excate, declarînd că remorcherul se îndrepta spre coastele satului Lasqorey din regiunea autoproclamată autonomă Puntland. „Remorcherul se îndreaptă către Lasqorey cu peste zece piraţi la bord. Sînt şi trei nave rapide care îl escortează”, a explicat piratul somalez. Lasqorey se află pe coastele golfului Aden, la aproximativ 110 kilometri vest de portul Bosasso, capitala economică a regiunii Puntland. Această informaţie a fost confirmată de un comerciant care a vîndut rezerve de carburant acestui grup de piraţi. “Piraţii care au capturat remorcherul se îndreptau către regiunea Lasqorey, mi-au cerut rezerve de combustibil pentru vapoare”, a declarat Abdi Ise Mohamoud, un comerciant din zona Eyl.

Remorcherul Buccaneer, atacat pe culoarul de siguranţă

Remorcherul italian a fost interceptat de piraţi în timp ce se deplasa pe culoarul de siguranţă, a declarat, sîmbătă, reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) în România, totodată şi liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu. Remorcherul are la bord 16 marinari - cinci români, zece italieni şi un croat. Dintre cei cinci români, potrivit liderului SLN, patru au fost confirmaţi ca fiind din Constanţa. “Mai mult decît atît, se pare că în apropierea atacului, se găsea şi o navă militară”, a declarat Mihălcioiu, care a precizat că remorcherul, ce tracta două barje goale, se deplasa dinspre Singapore către Italia. El a adăugat că, deocamdată, nu se cunosc şi alte detalii ale răpirii, dar autorităţile italiene au înfiinţat un comitet de criză, care încearcă să ia legătura cu răpitorii pentru a negocia eliberarea navei şi a echipajului. Potrivit lui Adrian Mihălcioiu, coastele Somaliei sînt cele mai nesigure în ceea ce priveşte atacurile piratereşti, dar că, în marea majoritate a cazurilor, ostaticii sînt eliberaţi în urma răscumpărării. Reprezentantul ITF a mai afirmat că pînă şi traficul de mărfuri prin Portul Constanţa este afectat cu 20 de procente de fenomenul pirateriei din zona Golfului Aden, deoarece multe nave comerciale aleg rute ocolitoare, prin sudul Africii, pentru a nu mai tranzita Canalul Suez, iar mărfurile ajung în nordul Europei fără a mai trece şi prin Portul Constanţa. De altfel, ITF a trimis o scrisoare deschisă către toate guvernele lumii, pentru a controla şi diminua atacurile piratereşti. “Trebuie acţionat acum, nu mîine, şi de aceea este important ca această scrisoare să-şi găsească ecoul în toate guvernele lumii”, a declarat Adrian Mihălcioiu.

La ora actuală, alţi cinci marinari români, de pe două nave, se află în mîinile piraţilor din golful Aden, doi dintre ei fiind răpiţi în urmă cu aproximativ două luni, iar ceilalţi trei de mai bine de o lună. Şi ziarul “Corriere della Sera”, în ediţia electronică, relatează că cinci marinari români, aflaţi la bordul remorcherului Buccaneer, de 75 de metri, care purta două barje goale au fost răpiţi de piraţii somalezi în golful Aden, iar fregata Maestrale, a marinei italiene, se îndreapta către zona unde a avut loc răpirea.

Primele informaţii, provenite dintr-o sursă maritimă kenyană indicau că remorcherul este american şi navighează sub pavilion italian. “Un remorcher american care naviga sub pavilion italian a fost capturat în jurul orei 11.00 (ora României) în golful Aden”, a declarat Andrew Mwangura, responsabil de organizaţia est-africană a programului de asistenţă pentru marinari, cu sediul în Kenya. Însă, potrivit cotidianului “La Repubblica”, acesta aparţine companiei italiene Micoperi Marine Contractors din Ravenna. Pentru moment, potrivit cotidianului italian, nu există o cerere de răscumpărare. “Cei 16 membri ai echipajului sînt vii şi nevătămaţi”, a adăugat Mwangura. “Ultimele informaţii pe care le-am primit sînt liniştitoare”, a declarat Silvio Bartolotti, preşedintele companiei Micoperi Marine Contractors, adăugînd că păstrează contactul cu sursele locale. “Am primit informaţia prin e-mail. Ultimul anunţ datează de sîmbătă, ora 12.05”, a declarat el. Proprietarii companiei de servicii maritime au anunţat că societatea a fost avertizată în jurul orei locale 12.00 (13.00, ora României), printr-un e-mail, în legătura cu acţiunea de piraterie asupra remorcherului: “Am primit un email de la navă, în care se spune: am fost atacaţi de piraţi şi, după aceea, nimic”, a spus Bartolotti.

În 2008, piraţii au atacat peste 130 de nave comerciale în largul coastelor Somaliei, de trei ori mai multe decît în 2007, potrivit Biroului Maritim Internaţional.