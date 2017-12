Cinci români, în mâinile piraţilor somalezi

Printre navigatorii aflaţi la bordul navei „Dover”, capturată luni de piraţii somalezi, se află şi trei români. „Ne-au parvenit informaţii actualizate privind echipajul navei şi, potrivit acestora, la bord se află şi trei români. Doi dintre aceştia sunt comandantul şi căpitanul secund al navei”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu. Reamintim că nava grecească „Dover”, sub pavilion panamez, cu 23 de marinari la bord, a fost capturată, luni, de piraţii somalezi în largul Omanului. Informaţia a fost făcută publică de reprezentanţii forţei navale europene Atalanta. „Luni, în jurul orei 6.00 GMT (8.00, ora României), nava „Dover” a fost capturată de piraţi la aproximativ 260 de mile nord-est de Salalah (Oman)”, se arată într-un comunicat al cartierului general al flotei europene antipiraterie. Nava se deplasa din Port Qasim (Pakistan) către Saleef (Yemen). „Dover” are un echipaj format din 23 de membri, dintre care 19 filipinezi, trei români şi un rus. Forţa navală europeană nu a reuşit să stabilească un contact cu nava de la capturarea sa şi nu are veşti despre echipaj.

ATACURI LA SFÂRŞIT DE LUNĂ. Pe lângă cei trei marinari români de pe nava „Dover”, în mâinile piraţilor somalezi se mai află doi navigatori români. Este vorba despre românii aflaţi la bordul navelor „EMS Rover” şi „MV Polar”. Nava „MV EMS River” a fost capturată pe 28 decembrie 2010, la aproximativ 280 de kilometri în largul coastelor statului Oman. Nava germană naviga sub pavilionul Antigua/Barbuda pe ruta Jebel Ali (Emiratele Arabe Unite) - San Nicolas (Grecia). „MV EMS River” transportă petrol şi are un echipaj format din şapte filipinezi şi un român. Tancul petrolier „MV Polar” a fost capturat de piraţi în estul Somaliei la sfârşitul lunii octombrie. Nava, proprietatea unui armator liberian, a fost atacată în noaptea de vineri spre sâmbătă (29-30 octombrie), în timp ce se afla la aproximativ 1.100 de kilometri est de arhipelagul Socotra, în Oceanul Indian. „Este demn de reţinut faptul că aceste atacuri au avut loc la sfârşitul lunii. Ar putea fi un semnal de alarmă pentru comandanţii navelor care traversează zona la sfârşitul lunii, pentru creşterea măsurilor de siguranţă la bordul navei”, a declarat Adrian Mihălcioiu.