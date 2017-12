Cinci ruine constănțene au fost supraimpozitate

11:08:58 / 01 Iulie 2017

sanchi, grija pentru oras

Vor sa forteze propietarii care,probabil, sint oameni in virsta, cu posibilitati materiale modeste, sa-si vinda pe doi lei ,proprietatile. Metoda mazare, care a pus mina pe cladirile din Peninsula si alte zone. De ce nu se gaseste o formula de ajutorare, pentru ca si Primaria ar trbui sa fie interesata s=ca orasul sa arate bine. Ce se obtine?Omul plateste de 5 ori impozitul si cladirea ramine tot in paragina. Gindire infantila. Nici nu ma mir la ce consilieri avem . Scopul este sa se ia pe nimic aceste cladiri situate in buricul orasului. Drumul spre iad este pavat cu bune intentii. S-o lase mai usot dl.Fagadau ca DNA de-abia asteapta .Astia n-au invatat nimic din cazul Constantinescu si Mazare.Chiar atit de mare sa fie scorul incit sa u le fie teama de Justitie?