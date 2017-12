Cinci scenarii de criză, cu efecte asupra României

2012 va fi un an al marilor transformări, în condiţiile în care criza datoriilor suverane ameninţă şi UE, dar şi întreaga economie globală, iar multe state s-ar putea întoarce la recesiune. În viziunea analiştilor Deutsche Bank Tom Joyce şi Ram Nayak, anul următor va fi marcat de cinci schimbări majore, prima dintre ele fiind posibila ieşire a Greciei din zona euro, care ar provoca prăbuşirea sistemului bancar de la Atena şi, implicit, a subsidiarelor din celelalte ţări europene. În al doilea rând, o criză de încredere a investitorilor ar bloca accesul Italiei şi Spaniei la finanţare, fapt care ar ameninţa zona euro. „Aici, Banca Centrală Europeană trebuie să intervină agresiv”, notează analiştii Deutsche Bank. În plus, ratingul SUA ar putea fi scăzut din nou, iar America s-ar putea întoarce în recesiune. „Sectorul bancar din SUA ar fi retrogradat, iar impactul se va resimţi în întreaga lume. În al patrulea rând, dacă economia Chinei va creşte cu doar 5 - 6%, acest lucru s-ar resimţi ca o recesiune. Pieţele financiare din întreaga lume ar scădea abrupt, din cauza scăderii preţurilor mărfurilor”, spune Tom Joyce. Economiştii mai apreciază că şi Franţa şi-ar putea pierde ratingul de top AAA, lucru foarte posibil, din cauza lipsei de rezultate a măsurilor de austeritate. „Franţa întâmpină deja greutăţi la împrumuturi, randamentele bondurilor înregistrând creşteri semnificative în ultima perioadă. De altfel, agenţia de evaluare Standard & Poor\'s a pus sub supraveghere ratingul AAA al Facilităţii Europene pentru Stabilitate Financiară”, conchid analiştii Deutsche Bank.