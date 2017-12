Cinci zile până la Carnaval!

Ziua de sâmbătă a fost una mai specială în staţiune, cu o atmosferă care a lăsat senzaţia sosirii verii pe care o aşteptau atât turiştii, cât şi constănţenii. Pe lângă vremea frumoasă care a umplut plaja cu oameni, în staţiune au demarat şi primele pregătiri pentru Carnavalul Mamaia, a cărui a treia ediţie va debuta în această sâmbătă, de la ora 21.00. Primarul Radu Mazăre, artizanul evenimentului, a inspectat, împreună cu 20 de modele sexy, noul car alegoric al Primăriei Constanţa. Vehiculul este decorat special pentru prima defilare, în care primarul îl va întruchipa pe împăratul roman Cezar. Pregătiri au avut şi încă au loc şi la atelierul de creaţie vestimentară Paluggio, din oraş, unde sunt finisate şi probate costumele pentru Carnaval.

UN COLOSSEUM MOBIL PENTRU DISTRACŢIE Atracţia principală a Carnavalului din acest an o reprezintă noul car alegoric al Primăriei, realizat, în premieră, pe un şasiu de autobuz, decorat în stilul Romei antice, cu arcade şi ziduri vechi alcătuite din polistiren şi lemn. Acest decor este pregătit special doar pentru deschiderea Carnavalului, urmând ca, la celelalte defilări la care va participa primarul Radu Mazăre, să fie schimbat stilul decorativ în funcţie de tematică, precum cea egipteană sau cea românească.

Carul alegoric a fost adus pentru manevre de probă în piaţeta de la Perla, spre uimirea şi bucuria turiştilor, care s-au pozat cu el. Interesul acestora a crescut şi mai mult în momentul în care a sosit în piaţetă primarul Radu Mazăre, pe bicicletă, însoţit de fratele său, Mihai Mazăre, şi de fiul său, Radu Mazăre Jr.

„N-AM ADUS BRAZILIENCE, AM ADUS MOLDOVENCE” Aşa cum a procedat înainte de fiecare defilare importantă, mărturisind faptul că este un bun organizator, primarul a invitat fetele pe car şi le-a explicat ce trebuie să facă şi cum să se comporte, cum să îşi ia măsuri de siguranţă şi cum să interacţioneze vizual cu oamenii. Selectate de Fashion TV România special pentru Carnaval, unele dintre fete au venit şi de peste Prut. „Ce să mai aducem brazilience, că le-am făcut pe ale noastre mai tari ca braziliencele. Noi am adus moldovence de la Chişinău!” a spus Mazăre. Acesta l-a „luat la ochi” şi pe şoferul carului alegoric. „L-am obişnuit şi pe şofer să conducă printre picioarele fetelor... o să îl îmbrăcăm şi pe el frumos”, a adăugat primarul.

GATA DE DESCHIDERE Pregătirile continuă, în această săptămână, la Mamaia, când vor face repetiţii şi carele cluburilor, dar şi personajele Carnavalului, la scena din piaţetă, astfel că ultimele detalii în materie de vestimentaţie şi coregrafie vor fi puse la punct. „E gata în proporţie de 70%... Vom face trei sau patru repetiţii, pentru că defilarea va dura cam o oră, va fi şi spectacolul de la scena din piaţeta Cazino, care va mai dura jumătate de oră după defilare. Ea o să înceapă la ora 21.00, o să dureze până la 22.00, apoi va fi spectacolul pe noua scenă, în care vor fi inclusiv lupte de gladiatori, va fi şi Delia în rolul Cleopatrei. După spectacolul de la scenă, vor trece şi carele cluburilor până la ora 23.00, când începe meciul”, a explicat primarul Radu Mazăre.

„ŞI TU, BRUTUS?” Pentru a doua oară consecutiv, la Carnaval va defila şi fiul primarului Constanţei, Radu Mazăre Jr. Dacă, anul trecut, a fost ienicer în armata lui Suleyman Magnificul, de data aceasta va fi un personaj mult mai bine conturat... cel al politicianului roman Marcus Junius Brutus, care a conspirat împotriva lui Cezar, deşi i-a fost unul dintre cei mai loiali prieteni.

Radu Mazăre a prezentat situaţia: „Uitaţi-l pe Brutus! Am avut discuţii îndelungate dacă să mă înjunghie sau nu tocmai de ziua mea (n.r. - 5 iulie, ziua de naştere a primarului), dar am decis că da, pentru că aşa este povestea reală. Am găsit gladiatori, am găsit fete… mai am nevoie de cinci senatori romani. Fac o invitaţie public, poate îmi vin nişte senatori din Senatul României. Îmi trebuie unii mai… solizi, mai chelioşi”, a declarat, cu amuzament, Radu Mazăre.

Fiul său s-a declarat nerăbdător să ia parte la deschiderea Carnavalului, chiar dacă postura poate genera o „controversă” în materie de spectacol. „O să fie greu să-l „asasinez” tocmai de ziua lui... Spectacolul este important şi pot spune că am experienţa unor defilări din Brazilia, de la Sao Paolo. Ce se întâmplă acolo este extraordinar şi cu greu poate fi descris”, a spus Răducu Mazăre.

DE LA SPARTAN LA ROMAN Carnavalul Mamaia a debutat în urmă cu doi ani, pe 6 iulie 2012, cu prima defilare, în care Radu Mazăre a fost deghizat în hoplit spartan. A mai purtat apoi, la prima ediţie, costume de sultan, samurai, maharajah şi rege britanic. Anul trecut, la cea de-a doua ediţie, primarul a deschis Carnavalul întruchipându-i pe Ludovic al XIV-lea, „Regele Soare” al Franţei, pe regele Babilonului, Nabucodonosor, şi pe sultanul Suleyman Magnificul.

Pentru ediţia din această vară, pe lângă personajul Cezar, Radu Mazăre va mai juca rolurile faraonului Ramses şi domnitorului Ştefan cel Mare.