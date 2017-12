Cinci zile pînă la finala naţională a Global Battle of the Bands 2009

România participă, pentru a treia oară, la concursul muzical „Global Battle of the Bands” (GBOB). Finala naţională va avea loc pe 26 octombrie, în Jukebox Live Club din Bucureşti. Accesul la acest show, care va dura pînă în jurul orei 01.00, se va face începînd cu ora 15.00, iar preţul biletelor este de 30 lei. Competiţia va fi prezentată de artistul Mike Imbarus din Bruxelles, care este, însă, originar din România. Formaţiile participante la această finală sînt: A.D.N., Band For Rent, Evo, KinEthics, Kumba, Lazybones Division, Paradigma, PhenomenON, Rava, ReDLine, Six, Sonatic, The Evolution, Blood Print şi Mishu Calian Band. Invitaţii speciali din acest an vor fi chiar cîştigătorii GBOB România 2008 şi ai Cerbului de Argint 2009, The Marker. Juriul va fi alcătuit din: Cristin Tomeci - director GBOB şi Music Europe, Luc Luypaerts - organizator de festivaluri rock, producător şi director GBOB şi Alex Revenco - jurnalist.

Cîştigătorii finalei naţionale vor putea participa, cu toate costurile plătite, la Finala Mondială a GBOB 2009, care va avea loc pe 13 decembrie, în capitala Marii Britanii, unde se vor întrece cu cîştigătorii din celelalte ţări. Marele premiu constă în: 100.000 dolari, promovare mondială şi trofeul de aur pentru „cea mai bună formaţie nouă a mapamondului”. Tot la Londra li se va înmîna şi trofeul pentru cea mai bună formaţie din România pentru anul în curs.

Global Battle of the Bands este cel mai mare concurs muzical din lume, dedicat trupelor care cîntă doar live, la care se poate înscrie orice formaţie muzicală indiferent de stilul interpretat sau de notorietate.