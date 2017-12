Cincisprezece imigranţi pakistanezi, răpiţi în România de un grup infracţional?!

Cincisprezece imigranţi pakistanezi care se îndreptau spre Germania au fost răpiţi de indivizi înarmaţi în România, iar răpitorii cer plata unor răscumpărări, susţin rudele extracomunitarilor, citate de cotidianul pakistanez The Express Tribune, informaţia nefiind confirmată încă din alte surse. "Imigranţii mergeau din Turcia spre Uniunea Europeană când au fost răpiţi în România", afirmă Saeeda Bibi, al cărei frate a fost răpit.

Conform cotidianului pakistanez The Express Tribune, imigranţii se îndreptau spre Germania, dar au fost răpiţi în România şi sunt torturaţi şi înfometaţi până când familiile din Pakistan plătesc răscumpărări. Saeeda Bibi susţine că răpitorii cer câte 10.000 de euro pentru eliberarea fiecăruia dintre imigranţi. Conform rudelor, cei 15 pakistanezi sunt victime ale unei reţele de traficanţi de persoane care i-au lăsat în România, unde au fost răpiţi de indivizi înarmaţi. "Nu avem suficienţi bani pentru a-i elibera, astfel că cerem organizaţiilor internaţionale şi Guvernului pakistanez să se implice pentru a obţine eliberarea", a adăugat Saeeda Bibi, precizând că răpitorii au trimis rudelor înregistrări video cu ostaticii. Informaţiile nu pot fi confirmate din alte surse.

În ianuarie, poliţia turcă a salvat şase pakistanezi răpiţi de traficanţi de persoane în oraşul Istanbul. În martie, alţi trei pakistanezi au fost salvaţi după 23 de zile de captivitate. The Express Tribune este un cotidian în limba engleză de mare tiraj cu sediul în Pakistan. Este singurul ziar din Pakistan afiliat la nivel internaţional, având parteneriat cu International New York Times, ediţia mondială a cotidianului The New York Times.