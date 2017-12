Cincisprezece judeţe, sub cod portocaliu de inundaţii

Ministrul Gabriel Oprea a anunţat astăzi, în cadrul unei videoconferinţe cu prefecţii, organizată la sediul Ministerul Afacerilor Interne, că, în acest moment, se află sub avertizare hidrologică de cod portocaliu judeţele Argeş, Buzău, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea. În acelaşi timp sub avertizare de cod galben de inundaţii sunt judeţele Argeş, Bacău, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Călăraşi, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Neamţ, Teleorman, Timiş, Vâlcea şi Vrancea. Totodată, ministrul Afacerilor Interne a anunţat că sub avertizare hidrologică de cod portocaliu sunt râurile Drincea din judeţul Mehedinţi, Desnăţui din judeţul Dolj, Jiu şi afluenţii săi în judeţele Hunedoara şi Gorj, dar şi pe râuri şi versanţi din zonele de deal şi de munte din judeţele Vâlcea, Prahova, Buzău, Dâmboviţa, Argeş şi Vrancea. Ministrul a mai spus că, până în prezent, nu există locuinţe sau gospodării inundate şi nici nu sunt închise drumuri naţionale sau judeţene însă a specificat faptul că circulaţia în zonele în care plouă torenţial se desfăşoară îngreunat.