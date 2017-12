Cincizeci de ani de la lansarea primului satelit artificial al Pămîntului

Primul satelit artificial al Pămîntului, Sputnik, a fost amplasat pe orbită cu 50 de ani în urmă, la 4 octombrie 1957, de fosta URSS, care a deschis astfel era cuceririi spaţiale şi o cursă strînsă în domeniu cu SUA. “Cu această lansare, a început era spaţială”, afirmă constructorul Boris Certok, unul dintre creatorii primelor rachete sovietice de tip R7, care au permis amplasarea pe orbită a satelitului.

În vîrstă de 95 de ani, Boris Certok, fost adjunct al legendarului constructor Serghei Korolev, considerat “tatăl” industriei spaţiale sovietice, îşi aminteşte de lansarea din 4 octombrie 1957. Sputnik, un glob metalic de 83 de kilograme, a decolat la ora 2.28, cu o rachetă R7, de la un poligon secret aflat în stepele din Kazahstan. Din acelaşi loc, cunoscut drept Baikonour, a decolat, la 12 aprilie 1961, şi Iuri Gagarin, primul om care a ajuns în spaţiu. “Am pregătit cu mari speranţe lansarea lui Sputnik. La acea vreme, principalul nostru obiectiv era să punem la punct o rachetă de luptă”, mărturiseşte Certok. Lansarea a fost precedată de trei accidente în care au fost implicate rachete R7. La 15 mai 1957, o primă rachetă a luat foc la lansare. După numai o lună, lansarea celei de-a doua a eşuat, iar în iulie 1957, racheta lansată a căzut la sol după scurt timp de la decolare. La 21 august 1957, cea de-a patra şi-a atins ţinta din Kamciatka, însă focosul a ars. Constructorii aveau nevoie de cel puţin şase luni pentru a înlocui focosul, iar Korolev a propus ca, între timp, să încerce un alt proiect, cel al unui satelit artificial. “Cu atît mai mult cu cît SUA anunţau că intenţionează să lanseze un satelit cu ocazia anului internaţional al geofizicii, în 1958”, afirmă Certok. Academia sovietică de ştiinţe era deja pe punctul de a crea un aparat pentru studierea atmosferei şi spaţiului, însă specialiştii nu reuşiseră încă să finalizeze proiectul. “Korolev a decis atunci, cu sprijinul guvernului, să producă un satelit mai simplu, două emisfere, un emiţător radio, antene şi un sistem de alimentare. Cum nu era nimic dificil, Sputnik a fost realizat în mai puţin de două luni, deşi crearea rachetei durase trei ani”, adaugă el.

Operaţiunea Sputnik a fost prevăzută iniţial pentru 6 octombrie, afirmă, la rîndul său, Ghiorghi Greciko, fost inginer şi cosmonaut, acum în vîrstă de 76 de ani, care a participat la pregătirea lansării. “Dar am aflat că americanii se pregăteau să prezinte, la 5 octombrie, la o conferinţă internaţională, un raport despre sateliţi. Şi dacă pregăteau o lansare cu aceeaşi ocazie? Am vorbit cu Korolev şi el a accelerat lucrările. Nu voiam să pierdem competiţia”, spune el. A doua zi după lansare, cotidianul oficial “Pravda” a consacrat evenimentului doar un articol de cîteva rînduri. “În acel moment, noi nu am înţeles cît de important era ceea ce făcusem, aşa cum se întîmplă deseori cu marile descoperiri”, mărturiseşte Certok, care predă în continuare şi este consultant al principalei companii ruse de construcţii spaţiale, RKK Energhia. SUA au interpretat însă corect evenimentul şi şi-au intensificat eforturile, cu atît mai mult cu cît URSS a lansat, după numai o lună, un al doilea Sputnik, avînd-o la bord pe căţeluşa Laika.

Competiţia spaţială ruso-americană a culminat în anii \'60, cu primele zboruri cu echipaj şi cu aselenizarea.