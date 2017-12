Cindy Crawford lansează o colecţie de bijuterii

Top modelul american Cindy Crawford îşi va lansa, în primăvara acestui an, o colecţie de bijuterii, numită One Kiss by Cindy Crawford, în parteneriat cu brandul JC Penney. Noua colecţie de bijuterii va putea fi achiziţionată din magazine sau de pe Internet începând din luna aprilie. Linia de bijuterii va cuprinde coliere, brăţări, cercei şi inele, din aur sau argint, cu pietre preţioase şi diamante. Reprezentanţii brandului JC Penney au declarat că noua colecţie este „feminină şi unică în acelaşi timp”. Cindy Crawford este, de asemenea, imaginea brandului de ceasuri Omega.

Cindy Crawford, celebră pentru aluniţa de deasupra buzei superioare, a prezentat diverse creaţii vestimentare pentru toate marile case de modă şi a pozat pentru copertele a sute de reviste de modă de-a lungul carierei sale de top model. Succesul obţinut în cariera de model a transformat-o într-o celebritate şi i-a adus numeroase contracte publicitare, roluri în filme pe marile şi micile ecrane, dar şi calitatea de purtătoare de cuvânt a mai multor organizaţii umanitare.