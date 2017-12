Cindy Crawford şi soţul ei, şantajaţi de bona copiilor

Fostul top-model Cindy Crawford şi soţul ei, omul de afaceri Rande Gerber, au fost victimele unei tentative de extorcare. Potrivit unor documente oficiale completate de FBI şi de Biroul Procuraturii din Los Angeles, depuse la Tribunalul Districtual, o fostă bonă a cuplului Cindy Crawford - Rande Gerber i-a ameninţat pe aceştia că va vinde o fotografie a fiicei lor, pe atunci în vârstă de 7 ani. Această fotografie a fost realizată de fosta bonă a cuplului şi o prezintă pe fetiţă legată de un scaun. Annett Wolf, purtătoarea de cuvânt a fostului model, a declarat că această fotografie a fost realizată în timp ce fetiţa era implicată într-un joc, fără ştirea mamei sale.

Cindy Crawford a divorţat de actorul Richard Gere în 1995. În 1998 s-a căsătorit cu Rande Gerber, împreună cu care are doi copii. Cindy Crawford, celebră pentru aluniţa de deasupra buzei superioare, a prezentat diverse creaţii vestimentare pentru toate marile case de modă şi a pozat pe copertele a sute de reviste de modă de-a lungul carierei sale de top-model. Ea a ocupat poziţia a treia în clasamentul 40 Hottest Hotties of the 90s, alcătuit de postul VH1. Succesul repurtat în cariera de model a transformat-o într-o celebritate şi i-a adus numeroase contracte publicitare, roluri în filme pe marile şi micile ecrane, dar şi calitatea de purtătoare de cuvânt a mai multor organizaţii umanitare.