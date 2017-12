Cine a distrus opoziţia?

Începând cu decembrie 2012, din punct de vedere politic, în România nu mai există opoziţie. Analizând evoluţia în plan politic, putem spune că principalul vinovat este preşedintele Traian Băsescu. El este cel care i-a înrăit atât de tare pe români încât, în decembrie 2012, aşa-zisa opoziţie, adică PDL, PP-DD şi UDMR, abia aduna 25% din numărul total de parlamentari. Un an mai târziu, acelaşi Băsescu spunea “Adio, PDL!”, după ce Elena Udrea a ratat şansa de a ajunge preşedintele democrat liberalilor. A fost începutul sfârşitului pentru PDL, partid care a pierdut mai mulţi parlamentari, unii dintre ei îndreptându-se către putere, alţii către noua progenitură politică a lui Băsescu, PMP. Despre FC, partid condus de Mihai-Răzvan Ungureanu, nu putem vorbi ca despre un partid parlamentar, având în vedere că are doar trei parlamentari. În aceste condiţii, PNL rămânea singura variantă viabilă pentru opoziţie, deşi se afla în barca guvernării. Traian Băsescu a lucrat intens şi în această direcţie, forţând într-o oarecare măsură ieşirea PNL de la guvernare, dar în acelaşi timp şi divizarea partidului. Aşa s-a ajuns în situaţia în care, la nivelul Parlamentului, aşa-zisa opoziţie să nu fie în stare să adune semnăturile necesare pentru depunerea unei moţiuni de cenzură. Fostul premier Emil Boc, actualmente primar al Clujului, a ajuns la această concluzie tristă, lipsa unei forţe de dreapta puternice, fără însă a indica vinovatul. “După alegerile europarlamentare, dacă forţele de dreapta, şi nu am în vedere PNL, nu se unesc, zece ani de zile vor sta într-o opoziţie frumoasă, dar lipsită de eficienţă. Vor fi obligate prin forţa normală a lucrurilor ca după europarlamentare să găsească o formă de colaborare pentru a impune un candidat comun la prezidenţiale”, a declarat Boc.