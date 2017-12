Cine a fost JOE COCKER?

Cântăreţul britanic Joe Cocker a murit, în această seară, la vârsta de 70 de ani, din cauza complicaţiilor generate de un cancer pulmonar. Decesul a fost confirmat de echipa de impresariat a artistului. Joe Robert Cocker s-a născut în 20 Mai 1944 la Sheffield, Yorkshire în Anglia. Și-a început cariera muzicală sub numele Vance Arnold. Ziua lucra ca vatman de tramvai, iar seara cânta rock și soul în puburile londoneze ca solist vocal al grupului ”The Grease Band”. În 1968 a înregistrat o versiune a hitului The Beatles - ”With A Little Help From My Friends”. În luna noiembrie a aceluiași an, cântecul a ajuns pe locul 1 în topul britanic. În 1969, a scos pe piață albumul ”With A Little Help From My Friends”, care a fost considerat de critica muzicală drept un disc de cinci stele. Joe a cântat pe album câteva compoziții proprii ca ”Marjorine”, ”Sandpaper Cadillac” sau ”Something's Coming On”, două dintre compozitțile lui Bob Dylan ”Just Like A Woman” și ”I Shall Be Released” și un cover după ”With A Little Help From My Friends”. Printre muzicienii de studio care l-au acompaniat s-au aflat Jimmy Page și Steve Winwood. Cariera sa muzicală a luat însă amploare abia după apariția pe scena ”Festivalului de la Woodstock” din august 1969. Al doilea său hit în Marea Britanie a fost un cover după compoziția lui Leon Russell ”Delta Lady” iar albumul ”Joe Cocker” a atins statutul de disc de aur în Statele Unite, conținând și preluări ale unor melodii ce aparțineau The Beatles, The Lovin' Spoonfull, Bob Dylan, Leonard Cohen și Leon Russell. În 1970, Joe Cocker a înregistrat o versiune proprie a hitului ”The Letter” lansat de grupul ”The Box Tops”, iar discul a devenit primul său number 1 in topurile americane. În același an, Joe a înregistrat albumul ”Mad Dogs & Englishmen” cu selectii din turneul în care a susținut mai mult de 40 de concerte în Statele Unite. Albumul i-a adus cel de-al treilea disc de aur. A urmat pentru arist o perioadă mai puțin fastă, în care a din cauza băuturii și a exceselor, Joe a căzut în uitare. A mai intrat în topul american în 1975 cu piesa ”You Are So Beautiful”, apoi în 1982 cu un duet cu Jennifer Warnes intitulat ”Up Where We Belong”, tema principală a filmului ”Officer and a Gentleman”. Părăsit de prieteni, Joe Cocker a găsit puterea de a reveni în forță la începutul anilor '90, când cariera sa a fost practic relansată cu hituri precum ”You Can Leave Your Hat On”, ”Unchain My Heart”, ”N'Oubliez Jamais”, ”Summer In The City” sau ”Could You Be Loved”. Versiunea originală a cântecului ”Unchain My Heart” a fost lansată de Ray Charles în 1961. Melodia a fost înregistrată de nu mai puțin de 40 de artiști, iar versiunea lui Joe Cocker a apărut prima dată pe albumul ”Unchain My Heart” în 1987. Anul trecut, şi-a doborât propriile recorduri cu ocazia unui turneu pe stadioane în Europa, susţinut pentru a-şi promova ultimul album de studio, "Fire It Up", lansat în 2012. A susţinut ultimul său concert la Londra, în iunie 2014. Ultimul concert al lui Joe Cocker în România a avut loc în 2013, la Sala Palatului.