Cine a pus mâna pe „Cupa Palatului Copiilor“?

Sfârşitul de an şcolar vine şi pentru Palatul Copiilor din Constanţa, iar competiţia sportivă de weekend-ul trecut a demonstrat că serbările clasice pot fi şi altfel. S-a lăsat cu multă distracţie, competitivitate, medalii şi cupe.

Aproximativ 150 de copii de toate vârstele s-au întrecut la deja cunoscuta „Cupă a Palatului Constanţa“ la înot (sperăm să devină tradiţie). La iniţiativa celui mai vechi antrenor al clubului, prof. Octavian Tileagă, care a reuşit să aducă la malul mării şi cluburi din ţară, 142 de copii, cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani s-au aliniat la start.

Dintr-un total de 13 cluburi, 7 au fost din judeţul Constanţa. Au răspuns invitaţiei lansate de Palatul Copiilor Constanţa: A.S. Euro Swimming Club Bucureşti, C.S.M. Medgidia, A.S. Atena Sport Club, C.I. Delia Constanţa, C.S. Aqua Vita Delta Tulcea, A.S. Barracuda Câmpina, C.S.S. Târgu Mureş, C.S. Median Bucureşti, A.S. Constanţa Sport Club, C.S.S. Timişoara, C.S. Acvamarin Constanţa şi C.S. Bogdan Ciubotariu Constanţa.

Şi, pentru că orice competiţie înseamnă şi emoţie, nu numai determinare şi concentrare, pentru cei mai mici dintre participanţi, concursul a fost o adevărată provocare. Cele mai mici fete (8 ani) care au urcat pe podium la proba de 50 m liber au fost: Iarina Cojocaru (locul I - Barracuda Câmpina), Maria Bălăceanu (locul II - A.S. Constanta Sport Club) şi Amalia Gheba (locul III - C.S. Aqua Vita Delta Tulcea).

La băieţii mici, la aceiaşi probă, clasamentul a fost următorul: Eric Udor (locul I - A.S. Euro Swimming Club Bucureşti), Deniz Koskan (locul II - C.S. Bogdan Ciubotariu Constanţa) şi Vlad Ivanov (locul III - C.S. Bogdan Ciubotariu Constanţa).

Cei care au participat la toate cele patru probe disputate şi au acumulat puncte, au fost premiaţi pentru „cel mai complet înotător al competiţiei”. Astfel, au pus mâna pe Cupa Palatului Copiilor următorii: la categoria sportivi 12-18 ani - Simina Stroe (2001) şi Sebastian Tulea (2001), ambii legitimaţi la Palatul Copiilor Constanţa, la categoria 8 -11 ani - Mihaela Munteanu (2008), legitimată la C.S.M. Medgidia şi Darius Coman (2008), de la Club Sportiv Barracuda Câmpina.

Întreaga listă a câştigătorilor poate fi consultată în format pdf aici:

Rezultate CUPA PALATULUI COPIILOR