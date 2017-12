Cine are rezerve mai bune?

Deşi se întîlnesc două din marile favorite la titlul mondial, meciul din această seară, de la Frankfurt, nu pare să prezinte un interes deosebit! Ambele echipe sînt calificate în optimi de finală, iar adversarele care vor veni din grupa D nu prezintă motive de îngrijorare. De altfel, atît Van Basten cît şi Pekerman intenţionează să alinieze echipele secunde (cît poate fi vorba de aşa ceva la un turneu final de Campionat Mondial!) pentru a odihni titularii, dar şi pentru a "feri" jucătorii cu cartonaşe galbene. Pentru că şase olandezi şi patru argentinieni sînt sub ameninţarea suspendării. În plus, Van Basten are probleme şi cu Heitinga, accidentat sîmbătă, la antrenament. Cale liberă, deci, pentru echipele secunde, dar acest lucru n-ar trebui să afecteze calitatea jocului! Pentru că, aşa cum spunea Van Basten: "Toţi cei 23 de jucători sînt de calitate", lucru valabil şi pentru argentinieni.

Formaţiile probabile - Olanda (antrenor Marco Van Basten): Van der Sar - Kromkamp, Ooijer, Boulahrouz, Van Bronckhorst - Landzaat, Cocu, Van der Vaart - Kuyt, Van Nistelrooy, Babel; Argentina (antrenor Jose Pekerman): Abbondanzieri - Burdisso, Ayala, Coloccini, Sorin - Maxi Rodriguez, Mascherano, Tevez, Aimar - Messi, Cruz; Arbitrează o brigadă spaniolă cu Luis Medina Cantalejo la centru, ajutat de Victoriano Giraldez Carrasco şi Pedro Medina Hernandez.