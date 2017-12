Cine conduce pe cine?

În lumina evenimentelor din ultimele 2-3 zile şi a comentariilor gazetăreşti pe care le-au stârnit, o asemenea întrebare retorică, precum cea pe care am folosit-o ca titlu al editorialului de faţă, este mai mult decât grăitoare! Conduce Mihai Răzvan Ungureanu cu adevărat actualul guvern? Sau Traian Băsescu este cel care, de fapt, îi dă comenzi politice sau economice premierului, ceea ce înseamnă, implicit, că tot preşedintele este cel care conduce cabinetul Ungureanu, ca şi întreaga ţară, de alt fel?! Pentru ultimul naiv din România care ar mai putea avea această curiozitate sinceră, deci neghioabă, răspunsul este ca un joc de cuvinte: nu, MRU nu conduce nimic, adică da, Şeful Statului conduce totul!...

Eşuarea privatizării Cupru Min, povestea cu Roşia Montană, dar, mai ales, declaraţiile prezidenţiale la ceremonia de învestire a noului ministru al Mediului, toate acestea au arătat clar cine bate cu pumnul în masă, în continuare, în ţara asta. Premierul, din acest punct de vedere, apare în postura unui puştan şcolit ce interpretează, cu destulă stângăcie, rolul de papagal politic portocaliu. Au fost unii care şi-au mai făcut iluzii, la începutul mandatului lui MRU, însă iată că, după numai trei luni, am ajuns să ne întrebăm cum naiba o fi condus puştiul ăsta diatamai SIE, dacă are o astfel de imagine de ageamiu, în clipa de faţă!?! Sentimentul meu este că, după şapte ani şi ceva de „epoca Băsescu”, întreaga administraţie de stat a căpătat un fel de complex psihologic băsescian în faţa preşedintelui, din cauza exceselor sale repetate de autoritate. În acest moment, primul ministru stă prea „aproape”, la propriu şi la figurat, de Şeful Statului, ceea ce a devenit strivitor pentru absolventul de la Oxford... Când era director la SIE, această presiune era mult mai suportabilă. Nu vedeţi că orice iniţiativă sau orice declaraţie publică a junelui premier atrage după sine o reacţie prezidenţială, indiferent sub ce formă, care îl contrazice pe MRU ori îl face să cadă în ridicol, de parcă Traian Băsescu ar ţine morţiş să-l pună cu botul pe labe pe „pupilul” său politic?! Aşa se poartă taţii tiranici cu progenitura lor, deformând personalitatea copiilor...

Este inutil să vă mai dau exemple punctuale, deoarece le cunoaşteţi din presă. Lângă actualul preşedinte nu „înfloreşte” nimic, ca la umbra nucului! Mi se pare, totuşi, instructiv şi ironic să vă reamintesc că, dacă, în urma declaraţiilor Şefului Statului Român, acţiunile companiei „Gabriel Ressources” au făcut profit de 100 milioane de dolari, la bursa din New York, în legătură cu aurul din Apuseni, imaginaţi-vă ce efect psihologivc „devastator” vor avea aceleaşi declaraţii asupra tuturor funcţionarilor publici din administraţia de stat, inclusiv premierul! În curând, MRU va deveni un al doilea Boc, dacă nu cumva s-a şi întâmplat asta deja...