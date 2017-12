Cine e cel mai iubit dintre politicieni

11:55:22 / 29 August 2017

DESPRE SONDAJE

Intr-o democratie , sondajele de opinie publica pot avea un rol important daca ele sunt bine gandide , si pot ajuta cetatenii sa se orienteze in viata politica . Sondajele sunt expresia nivelului politic economic si social la care s-a ajuns la un moment dat si raspunsurile sunt influentate de varsta , sexul , pregatirea politica si profesionala ,educatia ,pozitia sociala etc . Este nepermis ca intr-un sondaj cum este cel de mai sus sa-i pui la un loc pe Arafat cu Klaus Iohannis . Sondajele trebuie sa vizeze categorii specifice . Este o insulta la adresa cetatenilor care au un minim de educatie politica si civica sa-i treci in lista pe Voiculescu si Nastase . Sondajul de mai sus duce in derizoriu idea de valoare politica , sociala , culturala etc . De regula , publicul intervievat nu are intotdeauna cunostintele necesare pentru a da un raspuns adecvat . Potrivit stadiului in care se gaseste democratia romaneasca , sondajele sunt mijloace de dezinformare si intoxicare . Sa nu ignoram faptul ca politica s-a transformat in spectacol televizat , intr-un soi de marketing , si impreuna cu sondajele determina grave inconveniente pe planul comportamentului individual al cetatenului " de rand ". Sondajele îi ridiculizeaza pe cei intervievati fara ca acestia sa-si dea seama , raspunsurile sunt date deseori la intamplare , drept pentru care ignorantii sunt trecuti in categoria putin onorabila a celor care " nu raspund " sau " nu stiu ".