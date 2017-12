Cine e de vină pentru aprobarea tacită a legii graţierii?

09:12:03 / 24 Mai 2017

RAPORTUL , TAP ISPASITOR

Stim ce efecte a produs scrisoarea pierduta . Dar nu ne imaginam ce efecte va avea netrimterea ( intentionata ) a raportului cu pricina , raport transformat in tap ispasitor . Oamenii au avut intotdeauna nevoie de un vinovat .Evreii au inventat tapul ispasitor , mai tarziu a a fost pus turcul sa plateasca , au urmat tiganii vinovati de toate celea si mai recent acarul Paun . Acum vinovat este raportul . Ce mai conteaza faptul ca pe langa sutele de ticalosii politicianiste se mai adauga una . " Alesii dracului ( pardon, neamului ) dovedesc si de data asta ca fariseismul , ipocrizia si necinstea fac parte din arsenalul armelor cu care duc lupta impotriva interselor neamului romanesc . Dragnea demonstreaza ca ar fi fost un calugar iexuit de exceptie . Siretenia lui nu are limite . Asta nu-l im piedica sa fie si las , ascunzandu-se in spatele cortinei de unde trage sforile , si in cazul unor efecte nefavorabile sa dea vina pe altii . Guvernul , Parlamentul si partidele n-au fost in stare sa trimita la timp un rahat de raport ticluit anume ca sa-i scape de rasundere . Are dreptate Dragnea . De ce sa mai dezgropam mortii . Cadavrele de acest gen ingrasa ogorul mizerabilei politici romanesti . Romania avea nevoie de un cioclu , si l-a gasit in persoana lui Dragnea .