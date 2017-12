Cine e de vină pentru faptul că străinii pot cumpăra terenuri româneşti?

10:00:25 / 16 Ianuarie 2014

incapacitate

ca nu suntem capabili sa ne conducem singuri am demonstrat acum 100 si ceva de ani cand am adus un rege strain sa ne conduca tara, pacat ca nu mai putem face asta si in zilele noastre, ar fi salvator pentru tara....dar in ziua de azi cu greu vom putea gasi un al doilea Ferdinand... regele Mihai e o leguma iar mostenitorii niste marionete care nu vor decat sa traiasca...bine (suna cunoscut, parca)... iar micul Titulescu se transforma incet, incet in micul Stalinescu... vrea dictatura parlamentara si pentru asta incearca de acum sa-si pregateasca terenul... de aia il si lasa pe fraierul de Crin sa candideze la presedentie... pana ajunge asta presedinte il lasa fara nici o atributiune sau prerogative, simpla marioneta, totul va fi in mana micului Stalinescu... vai de viata noastra, dar ne-o meritam in totalitate pentru ca suntem "stupid poeple"...