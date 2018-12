Cine e viitorul primar al Constanței. Liberalii au dat startul cursei interne

17:55:17 / 05 Decembrie 2018

Mai , sacali ...

Ar fi bine sa abandonati orice speranta ca va veti mai pune coada de topor la primarie ! PNL-ul este in general pe duca , iar in particular , PNL Constanta este deja pe nasalie . Adica , nu mai poate fi resuscitat , nu mai poate fi nici macar afisat in pioneze , ca se prabuseste din nou in genunea in care a fost impins catastrofal de sacali si hiene USL-iste jegoase ... Gata , la tomberon si la incinerare panaramelor ! O sa va mai voteze Pulea Spataru !