Cine este Alexandru Huţuleac, interlopul care l-a lovit cu sabia în cap pe poliţistul de la trupele speciale

15:18:48 / 06 Decembrie 2017

democratie americana

Este de neanchipuit cum o colonie americana ajunsa dupa 27 ani de DEMOCRATIE OCCIDENTALA dintr-o fosta TARA PROSPERA SI MODERNA , intr-o COCINA DE PORCI TRADATORI, O JUNGLA A HOTIEI, CRIMEI si DEZMATULUI care va duce in 2-3 ani la disparitia GRADINIII MAICEI DOMNULUI,. Treziti-va daca mai aveti timp si vedeti cum zilnic in america mercenarii intra in fiecare zi in scoli, facultati, moschee , piete si DEZLANTUE MOARTEA CU PUCA ,. Aceasta e democratiea occidentala adusa cu avionul, vaporul, trenul si masina din america ,.Toti tradatorii romani au PUS BOTUL la un dolar gaurit si astazi POPORUL ROMAN DINTRUN POPOR PASNIC A AJUNS O UNEALTA BESTIALA PUSA IN SLUJBA LUI george soros si miliardarii americani fabricanti de armament si purtatori de INARMARE SI RAZBOAIE,. Nu mai este nevoie de nici o analiza stiintifica facta de =TRADATORII bogdan chiriac si avortonul radu tudor care acum 3 saptamani se laudau primii la antena 3 , ca ei sunt primi care anunta aterizarea pe otopeni a vicepresedintelui american la orele 21 sa se in talneasca cu T.Melescanu, Scopul a fost unul singur desprins a doua zi ROMANIA SA ACHITE IN @$ DE ORE = 4 (patru) MILIARDE DE EURO ca sa ne INARMAM IMEDIAT CU RACHETE NUCLEARE PARTIOT FOLOSITE DE AMERICANI ACUM 30 DE ANI IN VIETNAM, , LUCRU CARE S-a SI INTAMPLAT LA = DISPOZITIA LUI KLAUS WENER JOHAIS, Iata cum este posibil ca toti TALHARII, INTELECTUALII LUI BASESCU,, tiganii, mafiotii lui basescu, si toti educatiii in america sa aiba arme letale si sa omoare oameni pasnici sau pe cei ce vor sa-i dezarmeze,. Degeaba distinsul= COARNA = se lupta cu sistemele mafiote ca ofiterii si subofiterii lui vor sfarsi nu numai impuscati ci si taiati cu sabia, ,. PANA NU REVENIM LA UN SINGUR PARTID POPULAR IN ROMANIA< OSINGURA TARA UNITA< SI UN SINGUR PARLAMENT CONDUCATOR= HOTII SI MAFIOTII VOR TAIA LA ROMANI , ca macelarul MIEII de PASTE, LUPTATI PENTRU INDEPENDENTA ROMANIEI SI SUVRANITATEA EI , CA ALTFEL +DISPARE NATIE< POPOR SI TARA= IN CATIVA ANISORI Luati bine aminte ca 70% dintre romani sunt sunt in stari avansate de boala si guvernul si statul nu le mai acorda nici un sprijin, pana cand au gasit calea sa nu mai procure nici medicamente , iar oamenii sa moara ca la AUTWITZ. Aceasta este DEMOCRATIA ADUSA IN ROMANIA din occident,.