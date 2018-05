Cine este cea mai frumoasă româncă selectată la World Next Top Model?

În urmă selecției naționale World Next Top Model România 2018, organizată în București de către agenția ExclusivEvent, agenția deținătoare a licenței World Next Top Model în țara noastră, Ramona-Măria Vătămanu a fost desemnată oficial să reprezinte România în cadrul competiției World Next Top Model 2018, competiție care se va desfășura în acest an în Beirut-Liban, în perioadă 11 – 30 iunie 2018. În competiție vor fi prezente aproximativ 40 de candidate din tot atâtea țări.

Ramona-Măria Vătămanu are 28 de ani, 1.78 m înălțime, dimensiunile sale sunt 90-62-92, locuiește în București și este născută în Bacău. Ramona vorbește fluent limbă engleză și franceză, a făcut 6 ani de baschet de performanță și este pasionată de modeling, fotografie, baschet, fitness, yoga, lectură, plimbări în aer liber și călătorii. Ca și planuri de viitor Ramona își dorește să reprezinte România în Miss Universe și să devină o femeie de afaceri de succes. Ramona a absolvit Facultatea de Comerț și Master Business Administration (Administrarea Afacerilor Comerciale) din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Pasionată de matematică și limbă română, Ramona a câștigat locul al III-lea în cadrul olimpiadei naționale de matematică în clasă a X-a și locul al II-lea în cadrul olimpiadei naționale de limbă și literatură romană în clasă a XI-a. Ramona a mai reprezentat România în India în cadrul competiției internaționale de frumusețe Miss Glam World 2018 unde a câștigat premiul special „Miss Beautiful Hair“. Ca și model, Ramona a participat în numeroase festivaluri de modă prezentând colecțiile vestimentare a celor mai importanți designeri autohtoni, dar a avut și apariții televizate în emisiuni. „Mă simt onorată să reprezint România în competiția internațională de frumusețe World Next Top Model 2018, având plăcerea de a cunoaște concurente din peste 40 de tări. Această competiție este o provocare pentru mine, având șansa de a învăța lucruri noi, de a-mi testa cunoștințele și de a acumula o experiență extrem de valoroasă. Voi reprezenta România cu încredere și îmi voi asuma toată responsabilitatea de a arată că avem o țară foarte frumoasă, demnă de admirat și vizitat de către orice turist. Responsabilitatea pe care o am în acest moment promovând România peste hotare, mă ambiționează și mă impulsionează pentru a da tot ce am mai bun în vederea ocupării unui loc cât mai bun pe podiumul din Liban. Le sunt profund recunoscătoare tuturor celor care au avut încredere în mine și m-au susținut de la bun început, familiei mele pentru încredere și suport, celor de la brandul THEA care mi-au oferit rochia de seară pe care o voi purta în marea finală pe scenă din Beirut, dar și agenției ExclusivEvent pentru că m-au considerat cea mai potrivită pentru această misiune“, a declarat Ramona-Măria Vătămanu – World Next Top Model România 2018.