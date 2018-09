Cine este marinarul român răpit de piraţii nigerieni!

Cazul marinarilor de pe MV Glarus, răpiţi de piraţii nigerieni, a făcut înconjurul lumii. După ce, duminică, Ministerul Afacerilor Externe a confirmat răpirea şi, din dispoziția ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a activat Celula de Criză a MAE, Sindicatul Liber al navigatorilor vine, astăzi, luni, 25 septembrie 2018, cu lămuriri. „Nava Glarus – pavilion Elveţia – a fost atacată sâmbată dimineața de piraţi, în apele teritoriale nigeriene, la 45 mile SE de insula Bonny; au fost răpiţi 12 membri ai echipajului. Nava, încărcată cu grâu, se afla în marş către portul Harcourt, în Nigeria. Pirații au pătruns pe nava Glarus cu ajutorul unor scări lungi și au tăiat sârmele ghimpate de pe balustrade pentru a avea acces pe navă. Aceştia au distrus apoi echipamentele de comunicații înainte de a părăsi nava cu 12 din cei 19 membri ai echipajului. Cei răpiţi provin din Croaţia, Filipine, Bosnia, România (şeful mecanic Ionel H.),Ukraina şi Slovenia. Nava se află în prezent în portul Harcourt. A fost demarată procedura de criză din cadrul companiei Massoel Shipping, proprietara acestei nave, pentru a elibera ostaticii cât mai repede cu putinţă, iar Poliţia Maritimă din Nigeria investighează acest caz.

Atacurile piraţilor au apărut cu o frecvență tot mai mare în apele nigeriene, potrivit Biroului Internațional Maritim al Camerei Internaționale de Comerț (IMB). Golful

Guineei - unde a fost atacată nava Glarus - a reprezentat cel de-al 29-lea incident de

piraterie în primul trimestru al anului 2018, mai mult de 40% din totalul incidentelor de piraterie la nivel global. De regulă, răpitorii nu stabilesc nici un contact în primele 48-72 ore. După informaţiile de ultimă oră, o echipă de negociatori a fost deja formată şi se aşteaptă să rezolve această situaţie rapid şi eficient. Multe ţări nu dau dreptul încă gărzilor înarmate la bordul navelor care abordează pavilionul respectiv, iar Nigeria nu dă dreptul deţinerii sau folosirii armelor la bordul oricăror nave în apele teritoriale nigeriene”, arată liderul SLN şi, totodată, reprezentantul ITF în România, Adrian Mihălcioiu.

Reamintim că MAE a confirmat, duminică, răpirea unui marinar român în atacul produs asupra unei nave sub pavilion elveţian, în largul apelor nigeriene. „MAE, prin Ambasada României la Berna și Ambasada României la Abuja, are în atenție evenimentele legate de incidentul produs în largul apelor nigeriene la data de 22 septembrie 2018, în care a fost implicată o navă sub pavilion elvețian. Reprezentanții celor două misiuni diplomatice au întreprins, în regim de urgență, demersuri pe lângă autoritățile locale în vederea obținerii unor informații cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate. Din informațiile obținute de la autoritățile elvețiene, s-a confirmat faptul că printre membrii echipajului răpiți se află și un cetățean român. Ambasada României la Berna menține legătura permanentă cu Celula de Criză a MAE elvețian, iar Ambasada României la Abuja cu autoritățile nigeriene competente pentru alte informații de interes în vederea soluționării cazului. Totodată, din dispoziția ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a fost activată Celula de Criză a MAE”, potrivit unui comunicat al MAE. Celula de criză a MAE, prin misiunile diplomatice implicate, monitorizează cu prioritate situația și este în contact permanent cu autoritățile locale și cu armatorul, mai precizează sursa citată.

