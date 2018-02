Cine este președintele dorit de Gheorghe Hagi la conducerea FRF

În cadrul conferinței de presă de joi, premergătoarea partidei dintre FC Viitorul și Astra Giurgiu, care se va disputa vineri seară, de la ora 20.45 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look TV), pe stadionul „Central” din cadrul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, în etapa a 23-a a Ligii 1, managerul tehnic al campioanei en titre a României, Gheorghe Hagi, s-a referit și la alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal, programate în luna aprilie.

„Regele” fotbalului românesc a anunțat cine este președintele pe care îl dorește în fruntea federației, astfel încât România să revină acolo unde au propulsat-o rezultatele obținute de „Generația de Aur. „Hai să ne uităm ce face România în următorii zece ani. Să vedem dacă există un proiect. Toată lumea se ceartă, dar nimeni nu vorbește concret. Eu aștept de la președintele federației, care va fi, pentru că sunt alegeri și trebuie să vorbim de lucrul acesta, să vină să ne spună cum dezvoltăm fotbalul românesc în următorii zece ani. Prima ligă, a doua ligă, a treia ligă, plus finanțarea Centrelor de copii și juniori. Toate cluburile din România, cum era înainte de '90. Pentru că acolo este volum mult și trebuie finanțate, pentru a produce fotbaliști. România are nevoie de un concept tehnic foarte clar. Finalitatea acestei strategii este să creezi o echipă națională mai bună decât a noastră (n.r. - „Generația de Aur”). E singurul proiect fiabil. Acela este președintele meu. O să mă mândresc cu el, dacă vină cineva să spună acest lucru și să spună cum o face. Cu echipa lui sau cei din comisia tehnică. Eu încă mai am orgoliu, încă mai sunt mândru de ceva: Avem nevoie de oameni care să lupte pentru țara asta. Care este problema cea mai mare a fotbalului românesc? Echipele s-au redus, nu s-au mărit. Toată lumea se dezvoltă în lume, fotbalul se dezvoltă și noi ne reducem. În România nu există stabilitate, nu există încredere, nu există curaj, nu există nimic. Și atunci cum vrei să faci. Dar nu că nu există jucători. Trebuie să te organizezi. România a câștigat Cupa Campionilor cu 18 echipe. Totul se construiește zi de zi. Play-off, play-out, dar rămân punctele”, a declarat Gheorghe Hagi.