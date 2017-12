Zonele în care s-au făcut defrişări masive au intrat, într-un final, în atenţia autorităţilor române. Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a declarat că împreună cu angajaţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor va organiza controale în zonele respective. „Este bine că au venit pădurile la Mediu, trebuie să avem grijă de acest plămân al României. De aceea am decis să facem descinderi în zonele defrişate masiv. Dacă nu îşi schimbă mentalitatea şi Romsilva şi direcţiile silvice, atunci vom lua măsuri foarte drastice. Nu se poate ca, timp de 20 de ani, doar doi oameni să fie condamnaţi pentru tăieri ilegale din păduri. Mesajul nostru este să prevenim şi să-şi facă fiecare treaba”, a spus Laszlo Borbely. Acesta a precizat că în acest an au fost alocaţi de şase ori mai mulţi bani pentru împăduriri, faţă de anul trecut. „Dăm bani mai mulţi pentru împăduriri, de şase ori mai mult, dar toţi să îşi facă treaba. Nu se poate ca ei să spună că nu au puieţi suficienţi”, a spus ministrul, menţionând că organele silvice nu au o strategie. La nivelul judeţul Constanţa, în fiecare an, reprezentanţii Direcţiei Silvice organizează campanii de împădurire în fiecare primăvară şi toamnă. În cadrul campaniei de împădurire din această primăvară, angajaţii instituţiei constănţene vor planta 1.725.000 de puieţi, pe o suprafaţă de 345 de hectare. Ministrul Mediului a adăugat că a cerut Romsilva să facă o analiză a pădurilor aflate în administrare în judeţe, în funcţie de aceasta urmând să fie desfiinţate direcţiile silvice judeţene. Acesta a arătat că, în funcţie de această analiză, vor fi făcute şi unele reduceri de personal, menţionând că Romsilva are aproximativ 19.000 de angajaţi.