Cine îl trădează pe Ponta și votează Guvernul Orban

Deputatul Daniel Constantin a anunţat, luni, că 6, 7 sau 8 parlamentari din Pro România vor vota învestirea Guvernului Orban. El a susţinut că Pro România a avut o şedinţă, însă nu s-a ajuns la niciun consens privind poziţia formaţiunii în plenul reunit care a început la ora 14:00. Şase parlamentari din Pro România vor vota învestirea Guvernului Orban, au afirmat surse din partid. Cei şase parlamentari sunt: Daniel Constantin, Sorin Cîmpeanu, Mircea Banias, Georgian Pop, Emilia Meiroşu şi Damian Florea.

„Au existat mai mulţi colegi care au spus că e bine ca acest guvern să fie învestit. Aceste discuţii au avut loc până acum jumătate de oră. Din păcate, nu s-a ajuns la o concluzie, ca atare majoritatea din Pro România nu vor veni la vot, dar vor fi vreo 6-7 sau 8 colegi care vor vota învestirea”, a spus deputatul Pro România Daniel Constantin, în Parlament.

El a susţinut că a purtat discuţii, alături de mai mulţi colegi din partid, cu premierul desemnat Ludovic Orban.

„Noi cred că astăzi dăm un vot care arată consecvenţa. Am votat pentru demiterea guvernului Dăncilă, astăzi votăm pentru un nou guvern. E nevoie de o rectificare rapidă, astfel încât ca oamenii să aibă garanţia că vor fi plătite pensiile şi salariile. Ştiu că va veni următoarea întrebare - dacă am negociat cu domnul Orban. Am avut şi eu şi mulţi colegi discuţii de mult timp, dinaintea moţiunii de cenzură. Principalele discuţii nu au fost pe funcţii, ci ce e bine de făcut pentru ţară. Vă asigur că nu o să auziţi niciun cuvânt rău din partea mea vis a vis de domnul Ponta. Nu voi ezita, dacă ceilalţi colegi ne vor spune că nu putem merge mai departe”, a adăugat Constantin.

Întrebat dacă se va înscrie în alt partid, Constantin a răspuns:„Cu siguranţă ne vom găsi calea. Dacă voiam avantaje, vă asigur că răspundeam ofertelor care vin de la PSD. Riscăm şi noi şi Pro România să fim arătaţi cu degetul că nu din cauza noastră se întâmplă pensii şi salarii. Am discutat în interiorul partidului, mai intens ieri şi alaltăieri şi astăzi am discutat cu domnul Ponta. Din păcate, nu s-a ajuns la o concluzie. Vom avea o relaţie civilizată”.