Cine încalcă regulile de circulație de cinci ori, TREBUIE SĂ DEA EXAMEN SCRIS!

04:57:53 / 06 Decembrie 2017

Ca de obicei, pe langa realitate

Dar de ce trebuie sa faceti totul atat de greu in aceasta tara? De ce trebuie sa ne simitim obositi pentru ca traim aici? De ce va este atat de greu sa dati sanse oamenilor in loc sa le luati orice sansa? Cand veti intelege ca nu trebuiesc inasprite regulile pentru a-i obliga pe copii sa mearga la scoala sau pe soferi sa respecte legislatia, si sa se respecte intre ei pe drumurile publice? NICIODATA nu veti reusi sa faceti ceva concret inasprind la infinit legile, fortand in stanga si obligand in dreapta! In aproape 30 de ani inca nu ati inteles asta? Cam cate sute de ani va trebue voua (si cate generatii sacrificate) ca sa intelegeti ca inasprirea contitiilor si a legilor nu este realmente solutia eficienta?! Cel putin, nu in aceste doua situatii... Solutia este sa creati conditii mai bune pentru ca elevii sa mearga la scoala de buna voie, sa le mariti standardele de viata, nivelul de trai, motivatia de a veni la scoala! Dar nu luandu-le din sanse, ci oferindu-le sanse! Mai usurati-le putin din sarcina, au programa mult prea (si inutil) incarcata si nu toti sunt asa de adaptabili, dati-le o sansa tuturor, societatea are nevoie de ei toti, asa ca dati-le o sansa tutor, daca pretindeti ca va pasa! Marile genii ale omenirii nu au dat randament bun la scoala! Nu e nevoie sa ii fortati sa mearga la scoala ca si cum ar merge in lagare de concentrare, fara sa aiba nici o motivatie pentru viitorul lor in aceasta tara! Daca vreti civilizatie pe strazile Romaniei, trebuie sa gasiti modalitatea de a implementa in mintea romanilor notiunea de 'spirit civic', de respect fata de concetateni, si abia atunci o sa incepeti sa culegeti roade mai bune, pana atunci puteti sa inaspriti cat vreti voi, ca elevii tot vor abandona scoala iar soferii smecheri vor continua sa incalce legislatia rutiera! Asemenea prostii pe care le debitati voi parlamentul Romaniei chiar sunt demne de ultima tara a Europei, din care visul tuturor este si va fi si mai mult pe viitor, sa emigreze si sa uite de imposibilitati si impozitii nejustificate in mod logic, si de gustul amar de a fi avut ghinionul sa se nasca aici! A AJUNS SA FIE SUFOCANT SA TRAIESTI IN ROMANIA! VA MULTUMIM PENTRU ASTA, DRAGI PARLAMENTARI SI GUVERNANTI! VOI SUNTETI PRINCIPALII RESPONSABILI! EVIDENT VA PASA MULT DE ACEST POPOR PE CARE DOAR IL OPRIMATI CU TOATE LEGILE PE CARE LE DEBITATI! In curand o sa solicitati diploma de licenta pentru carnetul de sofer, IQ de cel putin 200, carnet de biciclist sau chiar de pieton, examen pentru a intra in clasa I, sau mai stiu eu ce bazaconii va mai traznesc, pentru ca nu-i asa, doar astfel nu se vor mai inregistra atatea accidente pe strazile oraselor din Romania! Nimic nu m-ar mira din partea voastra! Singurul meu mare regret este ca nu am plecat mai demult din aceasta tara! Acum imi dau seama ca nu mai are nici o sansa ajunsa pe mana unor astfel de genii! O tara care merita atat de mult si are parte de atat de putin! Sunteti o rusine! Veti reusi sa alungati toti oamenii decenti din tara, vor ramane doar imbecilii pe care ii veti stimula voi (in disperare de cauza) sa se inmulteasca precum iepurii, si atunci va deveni o tara plina de retarzi si probabil ultima a continentului, asta daca va mai fi... Ce pacat si ce trista soarta pentru 'dulcea Romanie' a lui Eminescu! Si toate astea, pentru ca voi nu cunoasteti valoarea umana si evident habar nu aveti sa conduceti o tara, iar legile le dati pe favoritisme politice sau pentru ca va credeti destepti! Va amintiti vorba cu prostia si fudulia...?!? Asa, ca fapt divers...