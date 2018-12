Cine ne-a îmbolnăvit cu inflație?

Inflaţia este o boală extrem de perfidă care poate să apară sub „n“ forme, a declarat, luni, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu - „Evoluția prețurilor este volatilă, iar cauza nu este politica monetară. Partea cea mai impredictibilă la noi, la români, e fix cea care ar trebui să fie cea mai predictibilă, adică prețurile administrate, la energie, la tutun. Te așteptai ca aceste prețuri să respecte niște prognoze...“. Potrivit guvernatorului, scăderea prețului petrolului se va vedea, în perioada următoare, și-n rata inflației - „A scăzut doar puțin, cu numai zece bani, ar zice unii. Păi zece bani la carburanți, având în vederea ponderea lor în indicele prețurilor, e suficient să ne ajute la inflație. Se va vedea peste câteva zile, probabil, când este posibil să anunță o rată anuală de 3,5%“. Isărescu a vorbit și despre realizarea bugetului de stat pentru anul viitor - „Construcţia bugetară de la noi este o aritmetică cu tărăboi. O ştiu din 2000, când am fost premier. Atunci aveam venituri bugetare de 32% din PIB, dar se venea sistematic la mine cu cereri de cheltuieli bugetare între 40 şi 50% din PIB. Cam asta era toată negocierea. De unde să tai, ca în loc de 40% să ajungi la 32%, plus un deficit?“. BNR a păstrat la 3,5% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi a majorat la 2,9%, de la 2,7%, estimarea pentru 2019.