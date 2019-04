Foarte multe decizii ale arbitrului Cătălin Buşi, centralul întâlnirii SSC Farul Constanţa - ASU Poli Timişoara, din etapa a 29-a a Ligii a 2-a la fotbal, scor 1-1 (R. Surdu 20 / A. Badea 75), disputată miercuri, pe stadionul din strada Primăverii, au nemulţumit tabăra constănţeană. Cele şase cartonaşe galbene acordate jucătorilor de la Farul, Ehmann, D. Toma, Fotescu, R. Miranda, N. Moise şi G. Păun, şi doar două oaspeţilor, care ar fi putut primi cel puţin un cartonaş roşu, timişorenii fiind iertaţi de câteva avertismente, au încins spiritele pe banca de rezerve a Farului, dar şi în tribune, suporterii fiind total nemulţumiţi de maniera de arbitraj a centralului din Rm. Vâlcea, lucru semnalat şi de antrenorul principal al formaţiei constănţene, Petre Grigoraş: „A fost un meci, într-adevăr, de luptă, dar să nu-l considerăm un adevărat măcel. După câte cartonaşe galbene s-au dat, în principal în tabăra noastră, cine nu a văzut meciul ar putea să spună că a fost măcel, o luptă cu topoarele pe masă, cu cuţitele pe masă, ceea ce mie, personal, nu mi s-a părut. Consider că a fost o manieră total diferenţiată de a lua decizii în foarte multe momente ale jocului. N-aş vrea niciodată să caut scuze, eu sau echipa, în astfel de lucruri, dar, din păcate, trebuie să le semnalez cu tot riscul şi cu tot respectul, dar astăzi cred a fost absolut total depăşit centralul de joc. A fost într-o zi foarte proastă, cu precădere în defavoarea noastră. Am fi putut câştiga în condiţii normale. Nu cred că mă pot înşela după atâta experienţă. Un lucru care mă pune serios pe gânduri”.

Referitor la meci, tehnicianul Farului a spus: „Cred că am mai fi putut marca cel puţin încă unul sau două goluri şi atunci lucrurile ar fi fost cu totul şi cu totul altele. Cred că am fost echipa mai bună, am avut cele mai mari ocazii de a marca și am fi meritat victoria. Altădată poate am câştigat din mai puţine ocazii. Jucătorii au încercat, au vrut, nu am încercat să ne aruncăm foarte mult în atac, pentru că simţeam că starea lor fizică nu este una extrordinară. Nu trebuie să fim foarte, foarte supăraţi. Îmi pare sincer rău, pentru că au venit şi foarte mulţi oameni în tribună şi am văzut o atitudine pozitivă în multe momente şi e lucrul pe care îl regret, că nu le-am putut oferi o victorie”.

Pentru SSC Farul urmează confruntarea de sâmbătă, de la ora 14.00, de la Cluj-Napoca, cu Universitatea, din etapa a 30-a.