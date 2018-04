Cine nu are curent săptămâna aceasta

Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, Enel Distribuţie Dobrogea, Zona MTJT Constanţa, anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor după următorul program:

Marţi, 3 Aprilie 2018 - Localitatea Eforie Sud, Str. Câmpului, str. Daliei- întrerupere parţială (08:00 - 16:00 - cca 4 ore in intervalul 8.00-16.00); Municipiul Constanţa, cartier Compozitorilor: str. Iosif Ivanovici, Eduard Caudella, Operei, Mihail Jora, Rapsodiei, C-tin Bobescu, Al. Bogza, Dumitru Kiriac, N. Kirculescu, Titus Cergau, Intrarea Bogdan Vasile, Vila Roma, Vila Alesia, Vila Veneţia, Vila Milano, Bloc Str. Colindelor, Bloc Str. Caudella 21, Bloc "Helen Hostel" Str. N. Kirculescu 32, Bloc "Amber Invest" Str. C. Bobescu 87D, Bloc C. Bobescu nr. 135 (întrerupere parţială 08:00 - 16:00 - cca 4 ore în întervalul 8.00-16.00); Staţiunea Mamaia, Bloc. C1 Bd. Mamaia 469, Vila Sofia 1, Vila Sofia 2 Bd. Mamaia 471A, Bloc "Sun Mamaia Investment" Bd. Mamaia 465A (08:00 - 16:00 - cca 4 ore în întervalul 8.00-16.00); Localitatea Palazu Mare, Str. Viilor, Sentinelei, Valea Morii - întrerupere totală (08:00 - 16:00); Localitatea Tortomanu, str. 1 Decembrie, Poligonului, Salcâmilor, Lungă, George Coşbuc, Trandafirului, Liliacului - întrerupere parţială (09:00 - 17:00).

Miercuri, 4 Aprilie 2018 - Localitatea Palazu Mare, Str. Sentinelei, Viilor, Popa Şapcă, Al. Sahia, Victor Climescu (parţial), Dumbrăveni (parţial), Str. Petre Dascălu, Grâului, Fuiorului, Agenţia SPIT-VBL (Dumbrăveni nr.1), Şcoala Generală Nr.14 (Dumbrăveni 8), Agenţia SPIT-VBL, Şcoala Generală nr.14 (08:00 - 16:00); Localitatea Satu Nou, str. Mărului, Piersicului, Şcolii (întrerupere totală); Str. Principală – întrerupere parţială (09:00 - 17:00); Localitatea Năvodari, str. Lotusului - întrerupere parţială (09:00 - 17:00); Localitatea Tortomanu, str. 1 Decembrie, Poligonului, Salcâmilor, Lungă, George Coşbuc, Trandafirului, Liliacului - întrerupere parţială (09:00 - 17:00); Localitatea Vama Veche, Străzile Albatros, Delfinului, Tudor Vladimirescu, Hotel Polux (12:00 - 15:00).

Joi, 5 Aprilie 2018 - Localitatea Tortomanu, str. 1 Decembrie, Poligonului, Salcâmilor, Lungă, George Coşbuc, Trandafirului, Liliacului - întrerupere parţială (09:00 - 17:00); Localitatea Haţeg, întrerupere parţială (09:00 - 17:00); Localitatea Satu Nou, str. Mărului, Piersicului, Şcolii (întrerupere totală); Str. Principală - întrerupere parţială (09:00 - 17:00); Localitatea Abrud, întrerupere parţială (09:00 - 17:00).